A qué hora ver hoy domingo MasterChef Celebrity y qué pasa en el programa
Los famosos se juegan todo en una gala cargada de picante y tienen al delantal negro como amenaza en la recta final del certamen.
Este domingo, MasterChef Celebrity vivirá una de sus galas más intensas con la esperada noche de última chance, una instancia decisiva en la que los participantes deberán dejarlo todo en la cocina para evitar el temido delantal negro y seguir en carrera rumbo a la final.
Según adelantaron desde la producción, la consigna tendrá un condimento especial: será una noche de venganza. El clima promete estar cargado de picante, reproches y ajustes de cuentas culinarios, lo que elevará la presión y pondrá a prueba tanto la técnica como el temple de los famosos frente al jurado.
La gala llega después de una noche de beneficios marcada por polémicas y cruces. En ese contexto, Miguel Ángel Rodríguez fue el que se aseguró un lugar en la gala de eliminación, aunque no sin controversia. El actor denunció que uno de sus contactos le habría “robado” una preparación clave para su torta, una situación que lo dejó al borde de quedar eliminado y encendió el debate dentro y fuera del estudio.
Ahora, con ese antecedente fresco, seis participantes deberán jugarse todo en una sola noche. La Joaqui, Marixa Balli, Susana Roccasalvo, el Turco Husain, Chino Leunis y Andy Chango serán quienes se enfrenten en esta instancia límite, con un único objetivo: presentar el mejor plato posible y escapar del delantal negro.
Con la final cada vez más cerca, la competencia entra en una etapa donde ya no hay margen para errores. Estrategia, sabor y nervios se mezclarán en una gala que promete emociones fuertes y podría marcar un antes y un después en el camino de los participantes dentro de MasterChef Celebrity.
A qué ora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este domingo, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
