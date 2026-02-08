Netflix películas: la producción dramática de época basada en una novela

Esta producción logra destacarse no solo por su historia romántica, sino también por su crítica sutil a las convenciones sociales, el rol de la mujer y la importancia del matrimonio en el siglo XIX. Por estos motivos, es considerada una de las películas dramáticas más importantes disponibles en el catálogo de Netflix.

Reparto de "Orgullo y Prejuicio"

El éxito de esta película de Netflix también se explica por su sólido reparto, que ofrece actuaciones elogiadas tanto por la crítica como por el público:

Keira Knightley como Elizabeth “Lizzy” Bennet

Matthew Macfadyen como el Sr. Darcy

Rosamund Pike como Jane Bennet

Jena Malone como Lydia Bennet

Carey Mulligan como Catherine “Kitty” Bennet

Talulah Riley como Mary Bennet

Donald Sutherland como el Sr. Bennet

Brenda Blethyn como la Sra. Bennet

Claudie Blakley como Charlotte Lucas

Las interpretaciones lograron capturar con precisión la esencia de los personajes literarios, consolidando a esta adaptación como una de las más fieles y celebradas dentro del género.

Trailer de "Orgullo y Prejuicio"