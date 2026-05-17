La serie turca que es una de las mas vista de todas en streaming

Con solo seis capítulos, la historia logra atrapar rápidamente y se convierte en una opción ideal para quienes buscan maratonear una serie corta pero intensa en Netflix.

De qué trata Fatma

La serie turca de Netflix sigue la vida de Fatma, una empleada doméstica que atraviesa una situación personal muy complicada mientras intenta sobrevivir junto a su hijo con autismo.

Todo cambia cuando su esposo desaparece misteriosamente y ella comienza una desesperada búsqueda para encontrarlo.

En medio de esa situación, Fatma termina involucrada accidentalmente en un asesinato y, a partir de ese momento, queda atrapada en una espiral de violencia cada vez más peligrosa.

Lo que más llama la atención de la trama es cómo el personaje principal pasa de ser una mujer ignorada por todos a convertirse en alguien capaz de hacer cualquier cosa para protegerse y sobrevivir.

La serie también explora temas como el dolor, la invisibilidad social, la violencia y las heridas emocionales acumuladas durante años.

Con una atmósfera oscura y escenas cargadas de tensión, Fatma consiguió posicionarse como una de las producciones turcas más exitosas que tiene Netflix.

Reparto de Fatma

El elenco de la serie turca está encabezado por reconocidos actores:

Burcu Biricik

Uur Yücel

Mehmet Ylmaz Ak

Hazal Türesan

Gülçin Kültür ahin

Olgun Toker

Çada Onur Öztürk

Las actuaciones fueron uno de los puntos más valorados tanto por la crítica especializada como por los usuarios de Netflix.

Tráiler de Fatma