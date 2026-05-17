Quién es Stephen Kalyn, el actor de Dean en "Off Campus" que es furor
La nueva serie de Prime Video es un éxito rotundo y Dean se convirtió en uno de los favoritos de los espectadores. Conocé todo sobre él y dónde verlo.
Lo advertimos y el tiempo nos dio la razón: Prime Video se convirtió en la plataforma modelo a la hora de traducir el pulso de las páginas a la pantalla chica. Tras los éxitos masivos de El verano en que me enamoré y Maxton Hall, el estreno de "Off Campus" llegó para confirmar que el género New Adult es el motor de una nueva era dorada en el streaming.
A solo cuatro días de su lanzamiento mundial, la serie basada en el best seller de Elle Kennedy, The Deal, ya escaló al puesto número uno, rompiendo récords históricos de visualización. Y aunque la historia de Garrett y Hannah es el corazón del relato, hubo un nombre que se robó la conversación digital en cuestión de segundos: Stephen Kalyn.
Hay algo en la forma en que Stephen habita a Dean Di Laurentis que se siente como un "contrato emocional" cumplido. Quienes leímos los libros sabemos que Dean requiere un equilibrio casi imposible entre la arrogancia del atleta y un carisma profundamente vulnerable. Kalyn no solo entendió el código, sino que lo elevó, convirtiéndose en lo que el fandom ya cataloga como la mejor elección de casting en la historia de la saga. Es esa "fantasía aspiracional" hecha realidad: ver al personaje salir literalmente del papel para adueñarse de cada escena con un respeto y una diversión contagiosos.
¿Quién es el hombre detrás del fenómeno?
Nacido en Toronto, Canadá, el 24 de abril de 1998, Stephen Thomas Kalyn es mucho más que una cara bonita de 1.88 metros (una altura que, para alegría de los puristas, coincide casi con precisión matemática con la descripción de Kennedy). A sus 28 años, el actor canadiense construyó una carrera sólida en producciones de alto perfil como la segunda temporada de Gen V, Cruel Intentions, Transplant y Essex County. Sin embargo, fue su entrada al universo de Briar lo que terminó de detonar su nombre a nivel global, demostrando que su compromiso con el personaje va mucho más allá de lo físico.
Uno de los detalles que más conmovió a los seguidores —y que alimenta esa idea de que las mejores cosas siempre tienen una gran historia detrás— es su situación sentimental. Stephen está en pareja hace 14 años con Victoria Lovatsis, quien no solo lo acompañó durante toda la gira de prensa en San Pablo, sino que fue la verdadera mente maestra detrás de su éxito. Fue ella, fanática de los libros de Elle Kennedy, quien leyó la saga primero y le insistió a Stephen para que audicionara para el papel de Dean. Un "vicio" compartido que terminó convirtiéndose en el gran salto profesional de su vida.
Stephen Kalyn logró lo que pocos: que el público ya esté pidiendo a gritos su propia temporada antes de que termine la primera. Su impronta es cautivante y su carisma, demoledor. Es, en definitiva, el Dean que nos merecíamos.
¿Querés saber más sobre su experiencia en el set? La entrevista completa de Stephen Kalyn con minutouno.com la encontrás acá.
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