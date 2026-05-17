Quién es Stephen Kalyn, el actor de Dean en "Off Campus" que es furor

off campus 1

Uno de los detalles que más conmovió a los seguidores —y que alimenta esa idea de que las mejores cosas siempre tienen una gran historia detrás— es su situación sentimental. Stephen está en pareja hace 14 años con Victoria Lovatsis, quien no solo lo acompañó durante toda la gira de prensa en San Pablo, sino que fue la verdadera mente maestra detrás de su éxito. Fue ella, fanática de los libros de Elle Kennedy, quien leyó la saga primero y le insistió a Stephen para que audicionara para el papel de Dean. Un "vicio" compartido que terminó convirtiéndose en el gran salto profesional de su vida.

image

Stephen Kalyn logró lo que pocos: que el público ya esté pidiendo a gritos su propia temporada antes de que termine la primera. Su impronta es cautivante y su carisma, demoledor. Es, en definitiva, el Dean que nos merecíamos.

¿Querés saber más sobre su experiencia en el set? La entrevista completa de Stephen Kalyn con minutouno.com la encontrás acá.