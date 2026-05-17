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La serie dramática y romántica que es una de las más vistas de la plataforma

Espectáculos

Tiene 16 episodios, es de origen turco y presenta un elenco de primer nivel, encabezado por Pinar Deniz y Kaan Urgancolu. Descubrí todos los detalles en la nota.

Amor 101 llegó a Netflix en el 2020. 

Amor 101 llegó a Netflix en el 2020. 

Netflix continúa ampliando su catálogo con producciones que logran captar la atención del público en todo el mundo. Entre las más elegidas en los últimos años se destacan las series turcas, que vienen asomando en las principales plataformas de streaming con historias atrapantes, intensas y dramáticas.

En ese contexto aparece Amor 101, una serie que combina romance, drama y una historia juvenil ambientada en la década del 90 y dirigida por Ahmet Katksz y Deniz Yorulmazer. Con un elenco de primer nivel encabezado por Pinar Deniz y Kaan Urgancolu, la producción cuenta con 16 episodios y se centra en las vivencias de un grupo de jóvenes.

De qué trata Amor 101

Amor 101 es una serie estrenada en 2020 que combina dos tiempos narrativos para construir una historia atravesada por la nostalgia y el paso a la adultez. En el presente, una mujer adulta rememora su juventud y es transportada a su etapa escolar en Estambul, a fines de los años 90, donde se desarrollan los hechos principales.

Amor 101
Esta serie turca fue dirigida por Ahmet Katksz y Deniz Yorulmazer.

Esta serie turca fue dirigida por Ahmet Katksz y Deniz Yorulmazer.

En ese pasado, un grupo de estudiantes con conductas problemáticas se encuentra al borde de la expulsión, hasta que una profesora se convierte en su principal apoyo dentro de la escuela. Cuando surge la posibilidad de que ella sea trasladada, los jóvenes idean un plan poco convencional: intentar que la docente se enamore para lograr que permanezca en el colegio.

Reparto de Amor 101

Una de las claves que explica su gran éxito en el mundo cinematográfico es su elenco, encabezado por actores de gran experiencia:

  • Pinar Deniz
  • Kubilay Aka
  • Mert Yazicioglu
  • Alina Boz
  • Selahattin Pasali
  • Ipek Filiz Yazici
  • Ece Yüksel
  • Kaan Urgancioglu
  • Müfit Kayacan
  • Bade Iscil
  • Tuba Ünsal

Tráiler de Amor 101

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