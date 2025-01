Se suman más voces: la hermana de Lauty Gram fulminó a la China Suárez

Sin embargo, la historia nunca llegó a consolidarse. A lo largo de meses, Lauty y la China tuvieron idas y vueltas hasta que, finalmente, tomaron caminos separados. Mientras el cantante siguió con su carrera, la actriz fue vinculada primero con el piloto de Fórmula 2 Franco Colapinto y, recientemente, con Mauro Icardi, quien sería su nueva pareja.

El supuesto noviazgo entre la China y el futbolista no pasó desapercibido en el mundo del espectáculo y despertó todo tipo de reacciones. Pero una de las más llamativas fue la de Aldana Amaya, quien, al ver las fotos de la actriz con Icardi, no dudó en manifestar su opinión desde su cuenta de Instagram: "Menos mal que salió de ahí Lauty". El comentario de la hermana de Lauty Gram no tardó en viralizarse y dejó en evidencia que, al menos de su parte, no quedó el mejor recuerdo de la relación de su hermano con la actriz.