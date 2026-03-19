¿Se suspenden los shows de AC/DC en Argentina tras la internación de Stevie Young?
El guitarrista de AC/DC fue hospitalizado en Buenos Aires por precaución. Qué dice el parte oficial y cuál es la situación de los recitales en River.
La visita de AC/DC a la Argentina mantiene en vilo a miles de fanáticos, pero en las últimas horas surgió una noticia que encendió las alarmas: el guitarrista Stevie Young fue internado en Buenos Aires poco después de arribar al país, en la previa de la serie de shows previstos en el Estadio Monumental.
De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la banda, la internación responde a una decisión preventiva, luego de que el músico manifestara un malestar general. Rápidamente, desde su entorno buscaron llevar tranquilidad al asegurar que se encuentra estable, de buen ánimo y bajo seguimiento médico, mientras se le realizan estudios de rutina para descartar cualquier tipo de complicación.
El parte también destaca que la evolución es favorable y que el propio guitarrista se mostró con ganas de presentarse en los recitales programados, una señal que alimenta el optimismo tanto dentro del equipo como entre los seguidores que esperan verlo en el escenario.
En paralelo, la producción de los shows fue contundente frente a la incertidumbre: no hay cambios en la agenda. Las presentaciones de AC/DC en River —programadas para el 23, 27 y 31 de marzo— continúan confirmadas y, hasta el momento, no se evalúan ni suspensiones ni reprogramaciones.
La situación, de todos modos, se monitorea de cerca. Si bien no se trata de un cuadro de gravedad, la evolución de Stevie Young en las próximas horas será clave para definir su participación efectiva en los conciertos. En este tipo de giras internacionales, los equipos médicos suelen actuar con rapidez ante cualquier síntoma, justamente para evitar riesgos mayores.
Cabe recordar que la banda llega al país en el marco de una gira internacional que marcó su regreso a los grandes escenarios, lo que eleva aún más la expectativa en torno a estos shows en Buenos Aires. En ese contexto, cualquier novedad relacionada con la salud de uno de sus integrantes genera un fuerte impacto.
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