Internaron a Stevie Young, guitarrista de AC/DC, en Buenos Aires: qué dice el comunicado oficial

El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, fue internado en las últimas horas en Buenos Aires tras presentar un malestar al arribar al país, en la previa de la serie de recitales que la banda tiene programados en el estadio de River. La noticia generó preocupación entre los fanáticos, pero rápidamente fue la propia banda la que buscó llevar calma a través de un comunicado oficial.