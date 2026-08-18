El Banco Central habilitó un teléfono gratis para reclamos de deudores de tarjetas de crédito
El Banco Central detalló el proceso para reclamos por problemas con tarjetas de crédito. Conocé cómo gestionar tu queja y la línea telefónica gratuita.
El Banco Central de la República Argentina habilitó un trámite para presentar quejas por el funcionamiento de productos financieros. Esta herramienta es clave para quienes sufren problemas con sus tarjetas de crédito u otras cuentas bancarias, permitiendo derivar el caso a una línea de atención telefónica si no responden.
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¿Cómo es el trámite por problemas con las tarjetas de crédito?
El BCRA actúa como una segunda instancia de resolución. El procedimiento, que es totalmente gratuito, abarca desde inconvenientes con tarjetas de crédito y débito hasta fallas en cajeros automáticos, préstamos y servicios de banca electrónica.
Para iniciar la gestión, los usuarios deben cumplir los siguientes requisitos previos:
- Haber presentado un reclamo formal ante la entidad financiera o no financiera responsable.
- Que haya transcurrido un plazo mínimo de 10 días hábiles desde la presentación sin obtener una respuesta satisfactoria.
- Contar con el número de reclamo asignado por la entidad y el Documento Nacional de Identidad.
- Detallar una descripción clara del problema, como cargos indebidos o comisiones no informadas.
Formulario del Banco Central y el teléfono gratuito
El trámite se realiza íntegramente de forma online. Para ello, el interesado debe ingresar al formulario web de reclamos del BCRA, seleccionar la opción correspondiente, completar sus datos personales y detallar con precisión el producto afectado junto a los hechos ocurridos.
Si luego de esta intervención oficial el problema persiste, el caso es derivado a la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor y Arbitraje del Consumo. Esta dependencia estatal cuenta con canales de contacto directo a los cuales los usuarios pueden comunicarse sin necesidad de esperar la derivación. Las vías habilitadas incluyen un formulario web, correo electrónico y la línea gratuita 0800-666-1518.
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