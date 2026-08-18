El Banco Central habilitó un teléfono gratis para reclamos de deudores de tarjetas de crédito

Si luego de esta intervención oficial el problema persiste, el caso es derivado a la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor y Arbitraje del Consumo. Esta dependencia estatal cuenta con canales de contacto directo a los cuales los usuarios pueden comunicarse sin necesidad de esperar la derivación. Las vías habilitadas incluyen un formulario web, correo electrónico y la línea gratuita 0800-666-1518.