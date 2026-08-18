El Gobierno y la Iglesia estrecharon lazos para organizar la llegada del papa León XIV: "En equipo"

El papa León XIV podría visitar la Argentina en 2026

Cómo fue el encuentro entre el Gobierno y la Iglesia por la visita del papa León XIV

Al concluir la reunión, el arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, destacó el marco institucional del evento al señalar: "Es una visita nacional y es una primera aproximación, pero el espíritu es de trabajar absolutamente en conjunto". La comitiva de la Iglesia se completó con la presencia de los sacerdotes Máximo Jurcinovic y Matías Taricco, quienes junto al prelado forman parte de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita.