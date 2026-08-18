El Gobierno y la Iglesia estrecharon lazos para organizar la llegada del papa León XIV: "En equipo"
Este martes, Karina Milei encabezó la reunión con autoridades de la Iglesia Católica, con miras a la visita del Sumo Pontífice a la Argentina.
A tres meses del histórico arribo del papa León XIV a la Argentina, Karina Milei y otros funcionarios del Gobierno lideraron este martes una reunión clave con representantes eclesiásticos para afinar los detalles de la agenda papal. La misma está prevista entre el 8 y 11 de noviembre del corriente año.
Cabe señalar que la cumbre buscó consolidar el trabajo coordinado entre el Gobierno nacional y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) de cara a la gira del Santo Padre, la cual contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.
Cómo fue el encuentro entre el Gobierno y la Iglesia por la visita del papa León XIV
Al concluir la reunión, el arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, destacó el marco institucional del evento al señalar: "Es una visita nacional y es una primera aproximación, pero el espíritu es de trabajar absolutamente en conjunto". La comitiva de la Iglesia se completó con la presencia de los sacerdotes Máximo Jurcinovic y Matías Taricco, quienes junto al prelado forman parte de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita.
Por el lado del Poder Ejecutivo y las administraciones locales, dijeron presente las ministras Sandra Pettovello (Capital Humano) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), el canciller Pablo Quirno, el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, y un equipo de representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El viaje apostólico —confirmado oficialmente por la Santa Sede a principios de agosto— marcará la primera gira del papa León XIV por la región desde el inicio de su pontificado. El itinerario en Argentina se desarrollará del 8 al 11 de noviembre, en el marco de una agenda internacional que incluirá una parada previa en Uruguay y un tramo final en Perú.
Para garantizar el despliegue logístico y los dispositivos de seguridad, el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Quirno, lidera el enlace con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal, en estrecha colaboración con los equipos de la Casa Rosada.
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