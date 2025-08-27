Se vienen cambios: El Trece renueva su grilla de fin de semana para competir con Telefe
El canal ajusta horarios, suma tiempo en pantalla a ciertos ciclos y prepara el regreso de Dante Gebel con entrevistas internacionales.
El Trece anunció una serie de cambios estratégicos en su programación de fin de semana, buscando recuperar audiencia frente a Telefe, que con la incorporación de Cobra Kai logró captar gran parte de la franja vespertina. Las modificaciones incluyen ajustes de horarios, eliminación de algunos ciclos y aumento del tiempo de pantalla para ciertos programas, con el objetivo de ofrecer una grilla más competitiva y atractiva para la audiencia familiar.
Entre los programas que dejarán de emitirse se encuentran “Soy Mumi”, “Piñón Fijo” y “Panam”, a partir del sábado 30 de agosto. Además, se evalúa la posibilidad de levantar también “La Carrera” los domingos, aunque esa medida aún no se confirmó de manera oficial.
Por otro lado, “La Familia Ingalls” recibirá más tiempo en pantalla y se sumará a la programación dominical, transmitiéndose de 9 a 12 horas ambos días, consolidando su espacio para quienes siguen la serie de manera habitual.
Otros cambios incluyen el ciclo “Plan TV”, que continuará en la grilla a partir de las 12; sin embargo, para los receptores de señal satelital se emitirá “Agro TV” en ese horario. Los sábados por la mañana se incorporará un espacio dedicado al cine, con películas a partir de las 7:45, mientras que “El Garage” se emitirá los domingos a las 8:15.
Pese a estos ajustes, programas emblemáticos como “La Noche de Mirtha”, los sábados a las 21:30, y “Almorzando con Juana”, los domingos a las 13:45, se mantendrán inalterables.
¿Qué programa regresa a la pantalla de El Trece?
Uno de los regresos más esperados será el de Dante Gebel, quien vuelve a la pantalla con su ciclo de entrevistas desde Estados Unidos. La nueva temporada de “La Divina Noche de Dante” contará con trece emisiones y tendrá como primera invitada a Wanda Nara, quien viajó especialmente a Los Ángeles para participar del programa.
Además de las entrevistas, cada emisión incluirá sketches y narrativas que se desarrollarán a lo largo del ciclo, buscando ofrecer una propuesta variada y entretenida para los televidentes.
Estos cambios reflejan la estrategia de El Trece de fortalecer su programación de fin de semana, adaptarse a las preferencias de la audiencia y generar contenido capaz de competir directamente con Telefe, apostando tanto a ciclos clásicos como a producciones con invitados internacionales. La nueva grilla comenzará a aplicarse a partir del 30 de agosto.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario