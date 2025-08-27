Se vienen cambios: El Trece renueva su grilla de fin de semana para competir con Telefe

Pese a estos ajustes, programas emblemáticos como “La Noche de Mirtha”, los sábados a las 21:30, y “Almorzando con Juana”, los domingos a las 13:45, se mantendrán inalterables.

image

¿Qué programa regresa a la pantalla de El Trece?

Uno de los regresos más esperados será el de Dante Gebel, quien vuelve a la pantalla con su ciclo de entrevistas desde Estados Unidos. La nueva temporada de “La Divina Noche de Dante” contará con trece emisiones y tendrá como primera invitada a Wanda Nara, quien viajó especialmente a Los Ángeles para participar del programa.

Además de las entrevistas, cada emisión incluirá sketches y narrativas que se desarrollarán a lo largo del ciclo, buscando ofrecer una propuesta variada y entretenida para los televidentes.

Estos cambios reflejan la estrategia de El Trece de fortalecer su programación de fin de semana, adaptarse a las preferencias de la audiencia y generar contenido capaz de competir directamente con Telefe, apostando tanto a ciclos clásicos como a producciones con invitados internacionales. La nueva grilla comenzará a aplicarse a partir del 30 de agosto.