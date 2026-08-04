Se viralizó el regalo que Luck Ra le dio a La Joaqui días antes de su separación: "¿Es joda?"
La expareja de cantantes sigue generando repercusión. Esta vez, trascendió cuál fue el último regalo que el cantante le hizo a la artista antes de la ruptura.
Un video de Luck Ra volvió a cobrar fuerza en las redes sociales tras su separación de La Joaqui. Se trata de una publicación que el cantante había compartido en TikTok, donde mostraba el último regalo que le hizo a la artista antes de ponerle fin a la relación, un detalle que ahora fue interpretado de otra manera por sus seguidores.
En las imágenes se veía al músico sorprender a quien entonces era su novia con un peluche del personaje Stich y un ramo de rosas blancas y azules. Junto al video había escrito una frase que, luego de conocerse la ruptura, adquirió un nuevo significado para muchos usuarios: “Malcriando a mi novia antes de que me pierda por el Mundial”.
El romance entre ambos llegó a su fin después de dos años y la noticia salió a la luz la semana pasada, tras varios días de rumores, versiones cruzadas y especulaciones sobre una posible crisis. Finalmente, fue La Joaqui quien confirmó públicamente la separación y explicó que había sido Luck Ra quien tomó la decisión de terminar la relación y seguir su camino por separado.
Tras el anuncio, también comenzaron a circular versiones que apuntaban a una presunta infidelidad del cantante y lo vinculaban con un supuesto acercamiento a Tuli Acosta, amiga cercana de la intérprete.
La furia de los fanáticos al ver el regalo viral de Luck Ra antes de dejar a La Joaqui
Con ese contexto, el video del regalo fue recuperado por los fanáticos y generó una catarata de reacciones. Muchos usuarios cuestionaron que el cantante hubiera tenido ese gesto romántico pocos días antes de terminar una relación que parecía consolidada.
Entre los comentarios que aparecieron en la publicación se pudieron leer mensajes como: "Tanto regalo era red flag (bandera roja)", "Ella no te perdió, tú la perdiste a ella", "Por qué lastimar así a la Joaqui tan linda que es no entiendo" y "No entiendo la gente que te regala algo o te dice te amo y al otro día te deja".
Además, otros seguidores remarcaron la cercanía entre la fecha del video y la ruptura. "¿Este video es del 10 de junio? ¿Es joda? ¿En 20 días la dejó de querer?", escribió una usuaria. Así, una publicación de hace poco más de un mes volvió a hacerse viral y despertó nuevas reacciones entre los seguidores de la expareja.
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