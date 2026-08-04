Se viralizó el regalo que Luck Ra le dio a La Joaqui días antes de su separación: "¿Es joda?"

Entre los comentarios que aparecieron en la publicación se pudieron leer mensajes como: "Tanto regalo era red flag (bandera roja)", "Ella no te perdió, tú la perdiste a ella", "Por qué lastimar así a la Joaqui tan linda que es no entiendo" y "No entiendo la gente que te regala algo o te dice te amo y al otro día te deja".

Además, otros seguidores remarcaron la cercanía entre la fecha del video y la ruptura. "¿Este video es del 10 de junio? ¿Es joda? ¿En 20 días la dejó de querer?", escribió una usuaria. Así, una publicación de hace poco más de un mes volvió a hacerse viral y despertó nuevas reacciones entre los seguidores de la expareja.