La polémica reacción de Tuli Acosta sobre la separación de Luck Ra y La Joaqui: "¿Mi verdad?"

Sin perder el tono divertido, Tuli insistió con la broma: "¿Quieren escuchar mi verdad? ¿Eso quieren?", expresó entre risas.

Acto seguido, sorprendió al poner "Mi verdad", la reconocida canción interpretada por Maná y Shakira, un gesto que muchos usuarios interpretaron como una ironía sobre los rumores que la vinculan con el final de la relación entre Luck Ra y La Joaqui.

El video no tardó en viralizarse y volvió a instalar el debate en las redes sociales. Mientras algunos internautas sostuvieron que la influencer simplemente estaba bromeando con una situación que tomó enorme repercusión, otros consideraron que su actitud no fue casual y alimentaron nuevamente las versiones que la señalan como uno de los motivos de la ruptura.

Hasta el momento, ni Tuli Acosta, ni Luck Ra ni La Joaqui volvieron a pronunciarse sobre el video. Sin embargo, las imágenes reavivaron una polémica que parecía haber quedado atrás luego de que los propios protagonistas negaran cualquier tipo de vínculo sentimental entre el cantante y la influencer.