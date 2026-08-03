La Joaqui fue contundente al hablar de Luck Ra tras la ruptura: "No tengo nada..."

Luego explicó por qué considera injustas muchas de las críticas que recibió el cordobés tras la decisión de ponerle fin a la relación.

“Es la persona con la que compartí dos años, con la que idealicé un futuro entero. Entonces me parece injusto que porque él sea honesto y diga que ya no siente lo mismo, lo fulminen. Él está tomando una decisión para su vida, para ser feliz. Y es justo que cada uno sea feliz como necesita”.

La cantante también aprovechó para responder a quienes involucraron a sus hijas en medio de la polémica y aclaró cuál fue siempre el rol que ocupó Luck Ra dentro de su familia.

“Me duele que hablen del tema de mis hijas porque yo nunca cargué a nadie con las responsabilidades de mis hijas. Es el primer novio mío con el que conviven mis nenas y nunca le pedí a un hombre que las cuide, que las lleve al colegio o que se haga cargo de ellas”, afirmó.

Cómo atraviesa La Joaqui este nuevo momento

Sobre el cierre de la entrevista, La Joaqui confesó que, pese al dolor que le produjo la separación, todavía siente un profundo cariño por el cantante y que no tiene pensado volver a apostar al amor en el corto plazo.

“No quiero conocer a nadie. Quiero ser respetuosa con el amor que siento, por más que hoy no elijamos que ese amor continúe. Yo siento un amor genuino y sincero y voy a seguir siendo leal y fiel a mis sentimientos”, concluyó, dejando en claro que prefiere atravesar este proceso desde el respeto y el afecto antes que desde el conflicto.