Sebastián Yatra negó haberle sido infiel a Tini Stoessel

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FM Vale 97.5 (@vale975)

En el podcast "A solas", Yatra había profundizado sobre sus sentimientos: "Quiero estar con esa persona porque lo deseo, pero a veces es difícil manejar la dualidad de querer libertad. Si estoy de viaje y salgo de fiesta, siento que alguien me va a coartar, y si quiero hacer algo, no siempre puedo".

Esto generó especulaciones sobre si le fue infiel a Tini, ya que ambos aseguraron haber terminado su relación en buenos términos, aunque algunos rumores indicaban lo contrario. “Dices una palabra que puede servir para un titular y la agarran. Cada historia la he vivido con el corazón”, reiteró en Vale 97.5.

“He cuidado a cada persona que ha formado parte de mi vida y espero seguir así. Si me grabaran todo el día, habría 10 titulares diarios. Nunca he sido infiel. Siempre encuentran algo para aferrarse, pero yo no me estreso con esas cosas”, concluyó Yatra.

Sebastián Yatra, a Broadway

A partir del 25 de noviembre de 2024, Sebastián Yatra se unirá al elenco del icónico musical Chicago, donde interpretará el papel de 'Billy Flynn' en el legendario teatro Ambassador de Nueva York. Su participación se extenderá hasta el 22 de diciembre, y se espera que su presencia en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo marque un hito en su carrera artística.

Conocido tanto a nivel nacional como internacional por su fusión de baladas románticas, pop latino y reguetón, Yatra ha conquistado millones de corazones alrededor del mundo y ha ganado múltiples premios.

Yatra expresó: “Llegar a Broadway era algo que ya me había imaginado, pero parecía imposible y ahora que se está haciendo realidad en Chicago, que es un espectáculo tan icónico, es algo que me llena de mucha emoción. Este es un compromiso que requiere mucha disciplina y no veo la hora de aprender mucho del elenco y el equipo técnico”.