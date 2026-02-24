"Secuestrada por mi tía": Jenny Mavinga reveló la historia más impactante de Gran Hermano Generación Dorada

Al hablar de su presente, también se mostró reflexiva sobre su rol como madre: “Lo acepté… es doloroso, pero lo acepté y a mis hijas le doy lo que yo quise tener a mi vida, que yo sé que esa vida no lo voy a tener, pero por ellos lo voy a dar. Y me considero buena madre sin tener la experiencia, y hago todo por mis hijas, vivo por mis hijas”, expresó.

Jenny Mavinga

Luego, repasó cómo fue su llegada al país: “Vine a Argentina cuando tenía 17 años. Yo me di cuenta de chica y dije ‘voy a cambiar eso’. No importa dónde nací. Ya me cansé de esa vida a los 15 años a la calle. Me fui a trabajar de moza. Después conocí a mi novio, mi marido. Me puse de novia, a los 17 años me vine con él, me casé, tuve dos hijas, 13 años estuve casa y me separé. Después de tres meses conocí a mi actual novio”, detalló.

Con determinación, dejó en claro su forma de encarar la vida: “Toda mi vida luché por cambiar mi historia. Me pusieron fin y solo Dios me puede poner fin. Hasta que tenga los dos pies, manos y ojos, yo voy a seguir luchando para ser quien quiero ser yo”, continuó.

Por último, explicó cuál es el objetivo concreto que la impulsa dentro del reality: “Mi sueño es tener mi propia casa. Hace tres años que compré un terreno, la construí. Hace tres meses la terminé, me mudé y ahora estoy acá. Hice la primera parte y no me alcanzó para hacer la pieza. Me voy a meter a Gran Hermano para cumplir mi sueño, tener mi habitación, mis hijas con cada habitación y por eso estoy acá. Disculpen, pero voy a ganar”.