Sensible baja en Luzu TV: Nacho Elizalde se despidió de "Nadie dice Nada"

Entre lágrimas, explicó que la decisión de dejar el programa había sido difícil pero necesaria para su crecimiento personal y profesional. "Soy una persona muy cambiante y necesito probar cosas nuevas. Decidí irme de este programa en búsqueda de no sé qué", confesó.

nachito

Elizalde recordó que en el pasado ya había tenido que tomar decisiones importantes, como elegir entre su participación en Bake Off y su compromiso con el programa de Luzu TV. "En su momento, cuando surgió la oportunidad de estar en Bake Off, pensé que era importante para mi carrera. No era compatible con los horarios de este programa, hablé con Nico, lo entendió y tuve que elegir. En la vida, uno tiene que tomar decisiones", explicó, subrayando lo importante que fue ese momento en su trayectoria.

A lo largo de su discurso, Nacho expresó su gratitud hacia Nadie dice nada por haber sido una plataforma que lo ayudó a crecer: "Todo lo que estoy viviendo hoy es gracias a este programa. Que me esté yendo bien en La Polenta, que tenga mi marca de ropa, que esté laburando en lo que me gusta y que me hayan llamado para Bake Off es por ‘Nadie dice nada’. Pero siento que necesito movimiento en mi vida, y este es el momento de despedirme".

Finalmente, agradeció a Nico Occhiato y a sus compañeros por el apoyo incondicional durante su tiempo en el programa, asegurando que siempre llevaría consigo los aprendizajes y recuerdos de esta etapa. Con su salida, Nacho inicia un nuevo capítulo en su carrera, dejando una marca imborrable en el público que lo seguirá acompañando en sus próximos proyectos.