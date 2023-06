La expareja de Sergio Denis pide ayuda: "Necesito un lugar para vivir con mis hijos"

veronica monti

“Estoy todos los días con mis hijos pero no vivo con ellos, cuando los números no cierran es así, cada vez todo está más caro. Estoy buscando laburo a morir también, yo sola bancando dos chicos no puedo ganar menos de 300 mil pesos. Es un país que está muerto y en cualquier momento desaparece del mapa", criticó sobre la situación económica de Argentina.

"Me gustaría encontrar un dueño directo que no me pida tantas cosas y así poder vivir en un mono ambiente con mis hijos”, agregó Verónica muy afectada.

“Tengo una emergencia con este tema habitacional. Es una locura ver a tanta gente en situación de calle. Quiero vivir en familia como cualquier madre que vive con sus hijos, tengo un varón de ocho años y una nena de siete, me genera una angustia enorme que no está buena, realmente es una necesidad vital, es lo que necesitamos los chicos y yo despertarnos juntos todos los días de nuestra vida”, expresó Verónica.

En tanto, aclaró porqué vive separada de sus hijos: “No tengo un vínculo con mi madre como para poder convivir y, básicamente, no entramos. Mis hijos viven con mi mamá, yo no me lo banco más y quiero poder tener un hogar”.

“La realidad es que quiero un departamento chiquito para estar con ellos, es ahora porque crecen en un suspiro y no querría perderme esta etapa que está tan buena, hay peligros por todos lados en este mundo y con los chicos hay que estar presente”, concluyó en un audio que le envió a Juan Etchegoyen.