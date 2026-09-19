Sergio Lapegüe se convirtió en abuelo y compartió su emoción por el nacimiento de Delfina: "Lloramos de felicidad"
La hija de Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé nació este sábado por la mañana. El conductor celebró la llegada de su primera nieta junto a su esposa.
La familia Lapegüe atraviesa un momento de enorme felicidad. Este sábado 19 de septiembre nació Delfina, la primera hija de Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé, y la llegada de la beba convirtió por primera vez en abuelo a Sergio Lapegüe.
La noticia fue recibida con enorme emoción por el conductor de Lape Club Social (América TV), quien rápidamente compartió en sus redes sociales cómo vivió junto a su esposa, Silvia “Bochi” Todaro, la llegada de la nueva integrante de la familia.
Delfina nació a las 8:28 de la mañana, después de nueve meses de espera. Poco después del parto, sus padres también presentaron públicamente a la beba con una tierna imagen tomada durante sus primeros minutos de vida.
La emoción de Sergio Lapegüe al convertirse en abuelo
Apenas recibió la noticia, Sergio Lapegüe publicó un video en el que aparece junto a su esposa, ambos visiblemente emocionados y celebrando el nacimiento de su primera nieta.
“¡Nació! ¡Tenemos nieta... habemus Delfi! ¡Bendiciones!”, exclamaron en medio de la celebración por la llegada de Delfina.
El nacimiento era especialmente esperado por los abuelos, que acompañaron a Mica durante todo el embarazo. A comienzos de este año, la pareja había anunciado que esperaba su primer hijo y, tiempo después, confirmó que se trataba de una niña.
Durante las últimas semanas, Mica había compartido con sus seguidores distintos momentos de la recta final de su embarazo, mostrando cómo transitaba la espera hasta conocer finalmente a su hija.
Finalmente, este sábado llegó el momento tan esperado. Junto al video del festejo familiar, Sergio expresó en redes toda la emoción que le produjo convertirse en abuelo por primera vez.
“Hay pocas palabras para definir o explicar lo que se siente... Es el momento más feliz. Es la extensión más maravillosa de la vida. Lloramos de felicidad. Bienvenida a la familia Delfina Bartolomé Lapegüe!! BENDICIONES, gracias, gracias, gracias”, escribió el periodista.
Pero la emoción también se trasladó a la clínica, donde Mica y Tomás compartieron las primeras imágenes de su hija apenas unos minutos después del nacimiento.
Los flamantes padres publicaron una tierna postal de Delfina durante sus primeros momentos de vida y aprovecharon la ocasión para dedicarle unas palabras de bienvenida.
“Delfina Bartolomé Lapegüe, te hiciste desear tanto... Te amamos con nuestra vida entera”, escribió Mica junto a la fotografía.
La publicación también recibió el mensaje de Sergio, quien volvió a manifestar públicamente la felicidad que siente por la llegada de su nieta.
“La felicidad que tengo, no paro de llorar. Gracias, gracias, gracias, bendiciones”, comentó el conductor.
Así, la llegada de Delfina Bartolomé Lapegüe marcó el comienzo de una nueva etapa para Mica y Tomás como padres y convirtió a Sergio y Silvia en abuelos, en una jornada que la familia esperaba con enorme ilusión.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario