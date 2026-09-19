Sergio Lapegüe se convirtió en abuelo y compartió su emoción por el nacimiento de Delfina: "Lloramos de felicidad"

La felicidad de Sergio Lapegue y Bochi por ser abuelos primerizos pic.twitter.com/6ZFCMN3Bqs — MF (@MundoFamososOk) September 19, 2026

El nacimiento era especialmente esperado por los abuelos, que acompañaron a Mica durante todo el embarazo. A comienzos de este año, la pareja había anunciado que esperaba su primer hijo y, tiempo después, confirmó que se trataba de una niña.

Durante las últimas semanas, Mica había compartido con sus seguidores distintos momentos de la recta final de su embarazo, mostrando cómo transitaba la espera hasta conocer finalmente a su hija.

Finalmente, este sábado llegó el momento tan esperado. Junto al video del festejo familiar, Sergio expresó en redes toda la emoción que le produjo convertirse en abuelo por primera vez.

“Hay pocas palabras para definir o explicar lo que se siente... Es el momento más feliz. Es la extensión más maravillosa de la vida. Lloramos de felicidad. Bienvenida a la familia Delfina Bartolomé Lapegüe!! BENDICIONES, gracias, gracias, gracias”, escribió el periodista.

Pero la emoción también se trasladó a la clínica, donde Mica y Tomás compartieron las primeras imágenes de su hija apenas unos minutos después del nacimiento.

Los flamantes padres publicaron una tierna postal de Delfina durante sus primeros momentos de vida y aprovecharon la ocasión para dedicarle unas palabras de bienvenida.

“Delfina Bartolomé Lapegüe, te hiciste desear tanto... Te amamos con nuestra vida entera”, escribió Mica junto a la fotografía.

La publicación también recibió el mensaje de Sergio, quien volvió a manifestar públicamente la felicidad que siente por la llegada de su nieta.

“La felicidad que tengo, no paro de llorar. Gracias, gracias, gracias, bendiciones”, comentó el conductor.

Así, la llegada de Delfina Bartolomé Lapegüe marcó el comienzo de una nueva etapa para Mica y Tomás como padres y convirtió a Sergio y Silvia en abuelos, en una jornada que la familia esperaba con enorme ilusión.