Serú Girán vuelve a La Plata: Lebón y Aznar llevarán su legado a Noches Capitales 2026
Tras el éxito de sus funciones agotadas en Buenos Aires, el dúo anunció una nueva fecha para celebrar la historia de una de las bandas más influyentes del rock.
Serú Girán por David Lebón y Pedro Aznar llegará por primera vez a La Plata con una presentación que promete convertirse en una nueva página dentro de la historia de la música nacional. El sábado 5 de diciembre, ambos artistas serán parte del ciclo Noches Capitales 2026, donde repasarán las canciones más emblemáticas de la banda que marcó a varias generaciones.
El espectáculo, que ya recibió elogios del público y la crítica, vuelve a confirmar la vigencia del repertorio de Serú Girán. Sus letras y melodías continúan atravesando el tiempo y mantienen la misma fuerza que cuando fueron creadas.
David Lebón y Pedro Aznar preparan una noche especial en la que buscarán reencontrarse con el público a través de esos temas que forman parte del imaginario colectivo. “Serú nunca se fue: sigue vivo en la música, en la memoria y, sobre todo, en el público”, resume el espíritu de este esperado regreso.
Un reencuentro histórico que agotó entradas y sigue creciendo
El pasado 19 y 21 de junio, Lebón y Aznar llegaron al Arena de Buenos Aires para iniciar una serie de cinco presentaciones con entradas agotadas en tiempo récord. Allí demostraron que la música de Serú Girán continúa más vigente que nunca y que su legado permanece intacto dentro del rock argentino.
Tras la enorme respuesta del público, se confirmó una sexta función en Buenos Aires para el 22 de agosto, impulsada por la demanda de quienes buscan volver a vivir este encuentro histórico.
La venta de entradas para el show en La Plata estará disponible desde el martes 30 de junio a las 12 horas, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 4 cuotas sin interés con Banco Provincia, a través de Livepass.com.ar.
En esta nueva etapa, Lebón y Aznar estarán acompañados por una banda de primer nivel integrada por Federico Arreysegor (teclados y voces), Fernando Cosenza (guitarras), Matías Sabagh (batería) y Fermín Ferraris (teclados), músicos que aportan fuerza y sensibilidad para recrear el universo sonoro de Serú Girán.
Más que un recital, la propuesta se presenta como una celebración de la música argentina, la amistad y la conexión entre artistas y público. Un homenaje vivo a una banda que sigue siendo parte fundamental de la identidad del rock nacional.
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