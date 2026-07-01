Serú Girán vuelve a La Plata: Lebón y Aznar llevarán su legado a Noches Capitales 2026

La venta de entradas para el show en La Plata estará disponible desde el martes 30 de junio a las 12 horas, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 4 cuotas sin interés con Banco Provincia, a través de Livepass.com.ar.

En esta nueva etapa, Lebón y Aznar estarán acompañados por una banda de primer nivel integrada por Federico Arreysegor (teclados y voces), Fernando Cosenza (guitarras), Matías Sabagh (batería) y Fermín Ferraris (teclados), músicos que aportan fuerza y sensibilidad para recrear el universo sonoro de Serú Girán.

Más que un recital, la propuesta se presenta como una celebración de la música argentina, la amistad y la conexión entre artistas y público. Un homenaje vivo a una banda que sigue siendo parte fundamental de la identidad del rock nacional.