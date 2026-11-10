Shakira anunció una nueva gira por Latinoamérica: qué países visitará en 2027
La cantante colombiana confirmó una nueva etapa de su exitoso "Las mujeres ya no lloran World Tour".
wShakira volverá a recorrer Latinoamérica durante 2027 con una nueva etapa de su gira mundial Las mujeres ya no lloran World Tour. La cantante colombiana confirmó la noticia junto a la productora Fénix Entertainment Group y despertó una enorme expectativa entre sus seguidores de la región.
Según el anuncio oficial, el recorrido incluirá seis países: Brasil, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá. Por el momento, no se difundieron las fechas de los conciertos, las ciudades elegidas ni los detalles sobre la venta de entradas.
Uno de los regresos más esperados será el de Venezuela, donde Shakira no se presenta desde marzo de 2011. De esta manera, si se concreta el espectáculo anunciado, volverá a encontrarse con el público venezolano después de 16 años.
Los países que visitará Shakira con su gira latinoamericana
La nueva etapa de Las mujeres ya no lloran World Tour tendrá paradas en distintos puntos de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Brasil será uno de los destinos incluidos, luego de haber sido el escenario de la apertura de la gira y de su multitudinario concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, durante mayo de 2026.
También aparece Guatemala, donde la artista no actúa desde hace 17 años. Costa Rica, Panamá y Puerto Rico completan el recorrido anunciado, que tendrá como otro de sus puntos destacados el regreso a Venezuela.
La expectativa ahora está puesta en conocer el cronograma definitivo, ya que todavía no se informaron los días en los que se presentará en cada país ni los estadios que albergarán los espectáculos.
¿Shakira vendrá a la Argentina en 2027?
Por ahora, Argentina no figura entre los destinos confirmados para esta nueva etapa de la gira. Tampoco fueron incluidos Colombia, Chile, México ni Perú, aunque la ausencia de estos países en el primer anuncio no significa que estén descartados para futuras incorporaciones. Los fanáticos argentinos deberán esperar novedades de la productora para saber si Shakira sumará nuevas fechas en el país durante 2027.
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