Shakira anunció una nueva gira por Latinoamérica: qué países visitará en 2027

La expectativa ahora está puesta en conocer el cronograma definitivo, ya que todavía no se informaron los días en los que se presentará en cada país ni los estadios que albergarán los espectáculos.

¿Shakira vendrá a la Argentina en 2027?

Por ahora, Argentina no figura entre los destinos confirmados para esta nueva etapa de la gira. Tampoco fueron incluidos Colombia, Chile, México ni Perú, aunque la ausencia de estos países en el primer anuncio no significa que estén descartados para futuras incorporaciones. Los fanáticos argentinos deberán esperar novedades de la productora para saber si Shakira sumará nuevas fechas en el país durante 2027.