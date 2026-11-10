Murió Toukie Smith, la expareja de Robert De Niro
La modelo y actriz estadounidense falleció en Nueva York. Estuvo en pareja durante ocho años con el reconocido actor, con quien tuvo dos hijos mellizos.
Toukie Smith, modelo y actriz estadounidense que fue pareja de Robert De Niro durante varios años, murió a los 74 años. La noticia fue confirmada por sus hijos, Airyn y Julian, quienes dieron a conocer el fallecimiento de su madre a través de un comunicado.
Smith murió el pasado 4 de noviembre en un hospital de Nueva York, luego de atravesar una larga lucha contra la esclerosis múltiple. La noticia trascendió días después, cuando sus familiares hicieron pública la información y compartieron la triste noticia de su partida.
Quién era Toukie Smith, la expareja de Robert De Niro
Nacida en Filadelfia, Estados Unidos, Toukie Smith construyó una reconocida carrera en el mundo de la moda durante las décadas de 1970 y 1980. Su talento y presencia la llevaron a trabajar con importantes diseñadores internacionales, entre ellos Thierry Mugler, Givenchy e Issey Miyake.
En 1978 recibió una distinción de Bloomingdale's como modelo del año, un reconocimiento que contribuyó a consolidar su lugar en la industria. Con el paso del tiempo, también se animó a explorar otros ámbitos artísticos y dio sus primeros pasos como actriz.
Entre sus trabajos más conocidos en televisión se encuentran sus participaciones en las series 227 y Miami Vice, que le permitieron ampliar su popularidad más allá de las pasarelas.
La historia de amor con Robert De Niro y sus dos hijos
Toukie Smith y Robert De Niro mantuvieron una relación sentimental entre 1988 y 1996. Durante esos ocho años compartieron una etapa importante de sus vidas y formaron una familia que se mantuvo unida a través de sus hijos. En octubre de 1995 nacieron Julian y Airyn, los mellizos que tuvieron mediante gestación subrogada. Los chicos fueron los segundos hijos del reconocido intérprete, que ya había sido padre de Drena, a quien adoptó durante su matrimonio con Diahnne Abbott.
Aunque Smith y De Niro se separaron en 1996, ambos quedaron unidos por la crianza de sus hijos. La modelo mantuvo un perfil relativamente bajo durante los últimos años, alejada de la exposición mediática que supo tener durante su carrera.
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