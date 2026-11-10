Murió Toukie Smith, la expareja de Robert De Niro

Toukie Smith

La historia de amor con Robert De Niro y sus dos hijos

Toukie Smith y Robert De Niro mantuvieron una relación sentimental entre 1988 y 1996. Durante esos ocho años compartieron una etapa importante de sus vidas y formaron una familia que se mantuvo unida a través de sus hijos. En octubre de 1995 nacieron Julian y Airyn, los mellizos que tuvieron mediante gestación subrogada. Los chicos fueron los segundos hijos del reconocido intérprete, que ya había sido padre de Drena, a quien adoptó durante su matrimonio con Diahnne Abbott.

Aunque Smith y De Niro se separaron en 1996, ambos quedaron unidos por la crianza de sus hijos. La modelo mantuvo un perfil relativamente bajo durante los últimos años, alejada de la exposición mediática que supo tener durante su carrera.