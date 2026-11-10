Phil Collins habló sobre su posible regreso a los escenarios: "Nunca digo que nunca"

A ese cuadro se sumaron distintas complicaciones médicas y cinco intervenciones quirúrgicas en una de sus rodillas. No obstante, en una entrevista con BBC Breakfast, el cantante aseguró que los últimos 18 meses habían sido buenos para su salud y que se encontraba mejor que durante mucho tiempo.

Phil Collins también piensa en volver a grabar música

Además de la posibilidad de ofrecer nuevos conciertos, Collins dejó abierta la puerta a trabajar en canciones inéditas. El músico contó que tiene un estudio completamente equipado en su casa y que conserva distintas composiciones, algunas terminadas y otras todavía en proceso. "Tengo ideas. Hay cosas que terminé y otras que dejé a medio terminar. Así que quién sabe. Ahora estoy nuevamente en un momento en el que creo que podría hacerlo", señaló.

El último álbum de estudio con canciones originales de Phil Collins fue Testify, publicado en 2002. Por ahora no anunció un nuevo lanzamiento, pero sus declaraciones renovaron las expectativas de sus seguidores, que esperan volver a verlo tanto en el estudio como sobre un escenario.