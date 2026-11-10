Phil Collins habló sobre su posible regreso a los escenarios: "Nunca digo que nunca"
El histórico cantante británico, de 75 años, dejó abierta la posibilidad de volver a presentarse en vivo después de varios años alejado de las giras por sus problemas de salud. Qué dijo sobre sus planes.
Phil Collins volvió a despertar la ilusión de sus fanáticos al referirse a la posibilidad de regresar a los escenarios. El histórico músico británico, que lleva varios años alejado de las presentaciones en vivo por diferentes problemas de salud, reconoció que todavía contempla la posibilidad de volver a cantar frente al público.
"Una vez que estuviste sobre un escenario toda tu vida y experimentaste eso, es difícil dejarlo. Nunca digo que nunca", expresó Collins en una entrevista con el Salón de la Fama del Rock and Roll, en la previa de la ceremonia en la que será distinguido por su trayectoria.
Sin embargo, el artista aclaró que no tiene ningún proyecto concreto para regresar y reconoció que organizar una gira para apenas unos pocos conciertos no sería económicamente viable. De esta manera, aunque no descartó volver a presentarse, tampoco confirmó fechas ni planes inmediatos.
Los problemas de salud que alejaron a Phil Collins de los escenarios
El regreso de Collins genera expectativa por las dificultades físicas que atravesó durante los últimos años. Una lesión en la columna vertebral sufrida en 2007 le provocó daños neurológicos que afectaron seriamente su movilidad y le impidieron volver a tocar la batería.
Durante la última gira de Genesis, The Last Domino?, el músico debió permanecer sentado durante los conciertos, mientras que su hijo Nic Collins se encargó de la batería. El recorrido terminó el 26 de marzo de 2022 en Londres y marcó la despedida de la banda de los escenarios.
A ese cuadro se sumaron distintas complicaciones médicas y cinco intervenciones quirúrgicas en una de sus rodillas. No obstante, en una entrevista con BBC Breakfast, el cantante aseguró que los últimos 18 meses habían sido buenos para su salud y que se encontraba mejor que durante mucho tiempo.
Phil Collins también piensa en volver a grabar música
Además de la posibilidad de ofrecer nuevos conciertos, Collins dejó abierta la puerta a trabajar en canciones inéditas. El músico contó que tiene un estudio completamente equipado en su casa y que conserva distintas composiciones, algunas terminadas y otras todavía en proceso. "Tengo ideas. Hay cosas que terminé y otras que dejé a medio terminar. Así que quién sabe. Ahora estoy nuevamente en un momento en el que creo que podría hacerlo", señaló.
El último álbum de estudio con canciones originales de Phil Collins fue Testify, publicado en 2002. Por ahora no anunció un nuevo lanzamiento, pero sus declaraciones renovaron las expectativas de sus seguidores, que esperan volver a verlo tanto en el estudio como sobre un escenario.
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