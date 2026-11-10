Jairo cantará el Ave María en la previa a la misa del papa Léon XIV en Córdoba

A sus 77 años, el músico nacido en Cruz del Eje definió esta convocatoria de la organización eclesiástica como un momento histórico y "el broche de oro" de su carrera. También expresó su deseo de poder saludar personalmente al Papa tras bajar del escenario.

Así despegó desde Aeroparque el avión que lleva al papa León XIV a Córdoba

El avión que traslada al papa León XIV despegó desde el Aeroparque Jorge Newbery hacia Córdoba poco después de las 7:30 de este martes.

Se trata del vuelo especial AR1094 de Aerolíneas Argentinas ploteado con el escudo papal y la inscripción Pontifex Maximus, que tiene previsto aterrizar en la capital cordobesa a las 9.

El Sumo Pontífice partió temprano desde la Nunciatura Apostólica en Recoleta rumbo al sector militar de Aeroparque para embarcar con su comitiva.

A las 10, León XIV encabeza una celebración abierta al público en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en tanto que alrededor de las 15 mantiene una reunión con obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El vuelo de vuelta parte desde alrededor de las 17 y aterriza en Aeroparque cerca de las 18.