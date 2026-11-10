República Folklore confirmó los horarios de sus shows: la grilla completa para los dos días
Abel Pintos, Soledad, Cazzu, Los Nocheros, Jorge Rojas y más de 50 artistas serán parte de la primera edición del festival.
La cuenta regresiva para la primera edición de República Folklore ya comenzó y los organizadores dieron a conocer uno de los datos más esperados por el público: los horarios de cada presentación. El festival desembarcará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, con una propuesta que reunirá a grandes referentes del género y nuevas generaciones de la música argentina.
Con más de 50 artistas, cuatro escenarios y más de 12 horas de música por jornada, el encuentro buscará convertirse en una de las grandes celebraciones folklóricas de Buenos Aires. Abel Pintos, Soledad, Cazzu, Nahuel Pennisi, Los Tekis, el Chaqueño Palavecino, Jorge Rojas y Los Nocheros serán algunos de los protagonistas de una programación que combinará distintos estilos y expresiones de la cultura popular.
La propuesta irá más allá de los recitales e incluirá espacios gastronómicos, actividades tradicionales, clases de danza, peñas, juegos criollos y propuestas vinculadas con la identidad de las distintas regiones del país.
República Folklore: la grilla del sábado 21 de noviembre
La primera jornada tendrá como principales atractivos las presentaciones de Abel Pintos y Soledad, que celebrará sus 30 años de trayectoria con un espectáculo dividido en dos partes. También estarán Cazzu, Nahuel Pennisi, Los Tekis, el Chaqueño Palavecino y Los Alonsitos, entre otros.
Escenario Macro
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14:00 a 14:30: Nicolás Membriani - Juanjo Abregú.
15:00 a 15:30: La Callejera.
16:15 a 16:45: Los Alonsitos.
17:30 a 18:15: Los Nombradores del Alba.
20:00 a 21:00: Abel Pintos.
22:00 a 23:30: Soledad 30 años (parte 1).
Escenario Personal
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14:30 a 15:00: Catherine Vergnes.
15:30 a 16:15: Nahuel Pennisi.
16:45 a 17:15: Cuti y Roberto Carabajal.
19:00 a 20:00: Cazzu.
21:00 a 22:00: Los Tekis.
23:30 a 00:45: Chaqueño Palavecino.
Escenario Pampa
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15:00 a 15:30: Malena Garnica.
16:00 a 16:45: Orozco-Barrientos.
17:15 a 18:00: Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu.
18:15 a 18:45: Nacho Cuellar.
19:00 a 19:45: Néstor Garnica.
20:15 a 21:00: Los de Imaguaré.
21:30 a 22:00: Nati Pastorutti.
22:30 a 23:15: Los Tabaleros.
Escenario La Pulpeña
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13:30 a 14:00: Payadores Gaboto-Tokar / Wara Calpanchay.
14:15 a 14:45: Payadores Gaboto-Tokar / Yoel Hernández.
14:45 a 19:45: Peña abierta, clases de danza y Campeonato de Truco de la República.
19:45 a 20:15: Tomás Lipán.
21:00 a 21:30: Los Bofill.
22:00 a 22:30: Jesús Toledo.
23:15 a 23:45: Tupá.
República Folklore: la grilla del domingo 22 de noviembre
El segundo día tendrá como figuras centrales a Jorge Rojas, Los Nocheros y Soledad, que completará la celebración de sus tres décadas de carrera. También se presentarán Ahyre, Peteco con Riendas Libres, Lázaro Caballero, Teresa Parodi, Maggie Cullen y Campedrinos.
Escenario Macro
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14:30 a 15:00: Sele Vera.
15:30 a 16:15: OrellanaLucca.
17:00 a 17:45: Los Manseros Santiagueños.
18:45 a 19:30: Sergio Galleguillo.
20:45 a 21:45: Jorge Rojas.
22:45 a 23:45: Los Nocheros.
Escenario Personal
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15:00 a 15:30: Nicolás Membriani - Paquito Ocaño.
16:15 a 17:00: Peteco con Riendas Libres.
17:45 a 18:45: Ahyre.
20:00: Carafea.
21:45 a 22:45: Lázaro Caballero.
23:45 a 01:15: Soledad 30 años (parte 2).
Escenario Pampa
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14:45 a 15:15: Diableros Jujeños.
15:45 a 16:15: Juanjo Abregú.
16:30 a 17:00: Wara Calpanchay.
17:30 a 18:15: Campedrinos.
18:45 a 19:15: Gauchos of the Pampa.
19:30 a 20:15: Teresa Parodi.
20:45 a 21:30: Dúo Coplanacu.
22:00 a 22:45: Maggie Cullen.
23:15 a 00:00: Indio Lucio Rojas.
Escenario La Pulpeña
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14:00 a 14:30: Payadores Gaboto-Tokar / Mariana Carrizo.
14:30 a 15:00: Payadores Gaboto-Tokar.
15:00 a 20:15: Peña abierta, clases de danza y Campeonato de Truco de la República.
20:15 a 20:45: La Bruja Salguero.
21:30 a 22:00: Los Berbel.
22:45 a 23:15: Dos Más Uno.
00:00 a 00:30: Malena Garnica.
Mucho más que música
República Folklore buscará que el público sea protagonista de una experiencia que combinará espectáculos, gastronomía y tradiciones. Uno de los espacios centrales será La Pista de Baile, un sector de más de 1.000 metros cuadrados ubicado frente a los escenarios principales, pensado para que los asistentes puedan sumarse a las danzas y celebrar al ritmo de la música.
También estará La Pulpeña, un espacio inspirado en los antiguos almacenes de campo, donde habrá guitarreadas, encuentros, clases y propuestas para reflexionar sobre el folklore como una cultura viva. Historiadores, músicos, académicos y referentes del tradicionalismo participarán de conversaciones sobre las raíces y la evolución de estas expresiones.
Por su parte, El Patio Regional reunirá propuestas gastronómicas de distintas provincias argentinas y un mercado de artesanías con piezas elaboradas a partir de técnicas tradicionales. La iniciativa buscará acercar al público a los sabores y las costumbres de cada región.
Con cuatro escenarios, una extensa programación y actividades para todas las edades, República Folklore se prepara para transformar el Parque de la Ciudad en un punto de encuentro para celebrar la música y la identidad argentina.
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