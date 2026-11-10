República Folklore confirmó los horarios de sus shows: la grilla completa para los dos días

14:00 a 14:30: Nicolás Membriani - Juanjo Abregú.

15:00 a 15:30: La Callejera.

16:15 a 16:45: Los Alonsitos.

17:30 a 18:15: Los Nombradores del Alba.

20:00 a 21:00: Abel Pintos.

22:00 a 23:30: Soledad 30 años (parte 1).

Escenario Personal

14:30 a 15:00: Catherine Vergnes.

15:30 a 16:15: Nahuel Pennisi.

16:45 a 17:15: Cuti y Roberto Carabajal.

19:00 a 20:00: Cazzu.

21:00 a 22:00: Los Tekis.

23:30 a 00:45: Chaqueño Palavecino.

Escenario Pampa

15:00 a 15:30: Malena Garnica.

16:00 a 16:45: Orozco-Barrientos.

17:15 a 18:00: Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu.

18:15 a 18:45: Nacho Cuellar.

19:00 a 19:45: Néstor Garnica.

20:15 a 21:00: Los de Imaguaré.

21:30 a 22:00: Nati Pastorutti.

22:30 a 23:15: Los Tabaleros.

Escenario La Pulpeña

13:30 a 14:00: Payadores Gaboto-Tokar / Wara Calpanchay.

14:15 a 14:45: Payadores Gaboto-Tokar / Yoel Hernández.

14:45 a 19:45: Peña abierta, clases de danza y Campeonato de Truco de la República.

19:45 a 20:15: Tomás Lipán.

21:00 a 21:30: Los Bofill.

22:00 a 22:30: Jesús Toledo.

23:15 a 23:45: Tupá.

República Folklore: la grilla del domingo 22 de noviembre

El segundo día tendrá como figuras centrales a Jorge Rojas, Los Nocheros y Soledad, que completará la celebración de sus tres décadas de carrera. También se presentarán Ahyre, Peteco con Riendas Libres, Lázaro Caballero, Teresa Parodi, Maggie Cullen y Campedrinos.

Escenario Macro

14:30 a 15:00: Sele Vera.

15:30 a 16:15: OrellanaLucca.

17:00 a 17:45: Los Manseros Santiagueños.

18:45 a 19:30: Sergio Galleguillo.

20:45 a 21:45: Jorge Rojas.

22:45 a 23:45: Los Nocheros.

Escenario Personal

15:00 a 15:30: Nicolás Membriani - Paquito Ocaño.

16:15 a 17:00: Peteco con Riendas Libres.

17:45 a 18:45: Ahyre.

20:00: Carafea.

21:45 a 22:45: Lázaro Caballero.

23:45 a 01:15: Soledad 30 años (parte 2).

Escenario Pampa

14:45 a 15:15: Diableros Jujeños.

15:45 a 16:15: Juanjo Abregú.

16:30 a 17:00: Wara Calpanchay.

17:30 a 18:15: Campedrinos.

18:45 a 19:15: Gauchos of the Pampa.

19:30 a 20:15: Teresa Parodi.

20:45 a 21:30: Dúo Coplanacu.

22:00 a 22:45: Maggie Cullen.

23:15 a 00:00: Indio Lucio Rojas.

Escenario La Pulpeña

14:00 a 14:30: Payadores Gaboto-Tokar / Mariana Carrizo.

14:30 a 15:00: Payadores Gaboto-Tokar.

15:00 a 20:15: Peña abierta, clases de danza y Campeonato de Truco de la República.

20:15 a 20:45: La Bruja Salguero.

21:30 a 22:00: Los Berbel.

22:45 a 23:15: Dos Más Uno.

00:00 a 00:30: Malena Garnica.

Mucho más que música

República Folklore buscará que el público sea protagonista de una experiencia que combinará espectáculos, gastronomía y tradiciones. Uno de los espacios centrales será La Pista de Baile, un sector de más de 1.000 metros cuadrados ubicado frente a los escenarios principales, pensado para que los asistentes puedan sumarse a las danzas y celebrar al ritmo de la música.

También estará La Pulpeña, un espacio inspirado en los antiguos almacenes de campo, donde habrá guitarreadas, encuentros, clases y propuestas para reflexionar sobre el folklore como una cultura viva. Historiadores, músicos, académicos y referentes del tradicionalismo participarán de conversaciones sobre las raíces y la evolución de estas expresiones.

Por su parte, El Patio Regional reunirá propuestas gastronómicas de distintas provincias argentinas y un mercado de artesanías con piezas elaboradas a partir de técnicas tradicionales. La iniciativa buscará acercar al público a los sabores y las costumbres de cada región.

Con cuatro escenarios, una extensa programación y actividades para todas las edades, República Folklore se prepara para transformar el Parque de la Ciudad en un punto de encuentro para celebrar la música y la identidad argentina.