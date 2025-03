Shakira en Argentina: quiénes son los famosos que dijeron presente en el Campo Argentino de Polo

Jujuy Jimenez ingresando al show.jpg

Por otro lado, Pochi, de Gossipeame, también se encargó de compartir en sus historias algunas fotos de otros famosos que fueron vistos en el show de Shakira. Entre ellos, destacó la presencia de la periodista Sofi Martínez y la actriz Calu Rivero, quien estuvo acompañada por Aíto de la Rúa, disfrutando del espectáculo de la cantante.

Calu Rivero y Aito en el show de Shakir.jpg

Los pedidos de Shakira para sus shows en Buenos Aires

Shakira llegó a Buenos Aires para dar sus esperados shows en el Campo Argentino de Polo, y además de su talento en el escenario, fueron reveladas algunas de las exigencias que la cantante hizo a la organización para asegurar su confort y seguridad durante su visita a la ciudad. Estos detalles sorprendieron a muchos, ya que reflejan las medidas que la artista tomó para garantizar un ambiente adecuado durante su estadía.

Estas peticiones salieron a la luz en el marco de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, producida por Fenix Entertainment, durante el programa Mitre Live de Juan Etchegoyen. Según el periodista, las demandas de Shakira no pasaron desapercibidas. "No sé si será algo puntual para Argentina o si es una exigencia en cada país que visita, pero pidió más seguridad de lo normal. Si cualquier artista tiene cinco personas asignadas, ella pidió diez; el doble de lo pautado por la organización", detalló el comunicador.

shakira campo de polo2.jpg

Además de la solicitud de mayor seguridad, Shakira también realizó varios pedidos gastronómicos. Según la información disponible, la cantante pidió que le enviaran comida de una parrilla muy destacada de Buenos Aires, conocida por ser una de las más históricas y prestigiosas del país.

En este sentido, su deseo fue claro: "Quería carne", indicó el periodista. También solicitó una gran cantidad de frutas y varias botellas de agua natural, completando su requerimiento con una combinación de platos típicos argentinos y opciones saludables.

Aunque estas demandas sorprendieron a algunos, no dejan de resaltar la importancia que Shakira le da a su bienestar durante sus giras, asegurándose de contar con todo lo necesario para disfrutar plenamente de sus presentaciones.