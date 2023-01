Supuesto plagio en la canción de Shakira: experta explica en vivo

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por briella (@briellamusica)

Un análisis del supuesto plagio

Experta en música de RTVC Noticias, analizó la nueva canción de Shakira y Bizarrap en 'Señal Colombia' y dio su veredicto sobre si hubo plagio o no en el sencillo. Para esto tuvo en cuenta los acordes.

"Ella dice que el coro es exactamente igual y sí, es exactamente igual. Pero les voy a mostrar algo. Resulta que hay una fórmula que existe en la música popular y es el acorde menor con séptima. Con esas notas, si uno las toca en orden con unas notas intermedias que se llaman notas de paso, pues da exactamente esa melodía", dijo la experta mientras hacía la demostración en un piano.

"¿Qué pasa? Que eso es una fórmula que han utilizado muchos", concluyó la mujer, quien luego mostró tres ejemplos de lo que hablaba con canciones que fueron lanzadas antes que la de Briella: Recuérdame, de Caín Guzmán; Dangerous in Love, de Secret Number; y Me & the Rhythm de Selena Gómez.

"Como esos tres artistas, Briella y Shakira, debe haber muchos usando la misma fórmula. Es como si acusáramos de plagio a todos los escritores del 'Boom latinoamericano' que hablaran de una tarde con sol canicular", concluyó Galindo, para quien, en definitiva, no hubo plagio.