Un joven colombiano asegura ser hijo de Shakira: pide 190 mil dólares por haber sido abandonado

Alarcón explicó que el joven se ha presentado en su lugar de trabajo para exigirle que lo reconozca legalmente como su vástago, a la vez que le solicitó una millonaria suma de dinero. La cifra supera los 800 millones de pesos colombianos, alrededor de $20.000.

“Debo reconocer que no fue para nada agresivo, pero les juro que entré en pánico, me dio miedo, y pensé que me iba a hacer algo. El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos. Imagínense yo a los 12 entregándolo en adopción, y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión, porque pide 190 mil dólares”, sostuvo Alarcón.

En su descargo, el actor colombiano reconoció que se quedó petrificado cuando el joven le dijo que su madre era la intérprete de “Te felicito”. “Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca decirlo para que vean la historia, es Shakira. Es algo muy loco”, relató.

Por el momento, Shakira no mencionó ni una palabra sobre este tema, pero Alarcón aclaró que no la conoce personalmente, por lo que ni siquiera existe la posibilidad de que hayan sido padres en la adolescencia.