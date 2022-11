Video: así le hizo fuck you Shakira a Piqué

Se sabe que la colombiana es muy pasional en los partidos de sus niños y suele hacer indicaciones y ese día no fue la excepción. Sin embargo, el programa español Socialité, captó a la artista haciéndole "fuck you" a su ex.

En las imágenes se puede ver como por unos segundos, la cantante colombiana le muestra a Piqué el dedo del medio y luego disimula rascándose el ojo. Por su parte, el empresario la observa y luego se concentra en su celular.

Así le hizo fuck you Shakira a Piqué

shakira pique