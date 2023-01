Viral: Sergio Busquets felicitó a Gerard Piqué con música de fondo de Shakira

https://twitter.com/IbaiLlanos/status/1612234104199868417 Lo que acaba de subir Busquets a Instagram qué es jajssjsjs pic.twitter.com/3d1AR4ColK — Ibai (@IbaiLlanos) January 8, 2023

Era un mensaje dedicado a su amigo y ex jugador del Barça y la selección española Gerard Piqué, con una canción de fondo de su ex pareja, Shakira, lo que causó gran revuelo.

“Te felicito: qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel”, escribió junto la canción de Shakira que lleva esa letra y que se supone le dedicó a Piqué tras la escandalosa separación que protagonizaron el año pasado al salir a la luz las infidelidades del ex jugador.

shakira pique

Busquets se refería a la aparición de "Enigma 69", un personaje cuya identidad no se ha revelado y que disputa el torneo 'Kings League', que es impulsado por Piqué.