Benjamín Amadeo vuelve al Gran Rex: los detalles

“Salvando las distancias”, es el álbum que lo llevó a retomar y reafirmar su merecido lugar en la música. A través de 11 canciones marcó una evolución en esta faceta como cantante y compositor. En este material, Benja comparte con sus fanáticos un viaje lleno de sensibilidad y energía, manteniendo su esencia a un nivel especial. Cada canción, invita a abrazar y conectar profundamente con recuerdos.