Benjamín Amadeo vuelve al Gran Rex: los detalles
El reconocido artista se prepara para nuevos shows en Buenos Aires e hizo emocionar a sus fanáticos.
Benjamín Amadeo prepara su esperado regreso al emblemático Teatro Gran Rex los días 26 y 27 de septiembre para despedir “Salvando las distancias”, su último álbum que lo mantuvo recorriendo escenarios en una gira internacional desplegando todo su talento con sus canciones que llegan al corazón de todos.
Las entradas para estas dos noches únicas en el Gran Rex están disponibles en Tuentrada.com con todos los medios de pago y un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Galicia Visa.
El reconocido cantautor transita una carrera profesional en constante y firme ascenso, llegando a múltiples destinos de Latinoamérica y Europa donde deja huella con sus atrapantes canciones que enamoran y emocionan.
“Salvando las distancias”, es el álbum que lo llevó a retomar y reafirmar su merecido lugar en la música. A través de 11 canciones marcó una evolución en esta faceta como cantante y compositor. En este material, Benja comparte con sus fanáticos un viaje lleno de sensibilidad y energía, manteniendo su esencia a un nivel especial. Cada canción, invita a abrazar y conectar profundamente con recuerdos.
En el marco de su “Gira Salvadora”, recorrió 15 destinos abarcando Paraguay, Dinamarca, Londres, Ámsterdam, España (Valencia, Mallorca, Madrid y Barcelona), Uruguay (Montevideo). En Argentina visitó Salta, Tucumán, San Juan, Mendoza y en Buenos Aires: Morón, Pilar, Canning y Quilmes.
Ubicación y precios para Benjamín Amadeo
- Platea 1 + M&G $100.000 + $15.000
- Platea 1 $75.000 + $11.250
- Platea 2 $65.000 + $9.750
- Platea 3 $55.000 + $8.250
- Platea 4 $45.000 + $6.750
- Platea 5 $40.000 + $6.000
- Super Pullman 1 $60.000 + $9.000
- Super Pullman 2 $50.000 + $7.500
- Pullman 1 $35.000 + $5.250
- Pullman 2 $30.000 + $4.500
- Pullman 3 $25.000 + $3.750
- Pullman 4 $20.000 + $3.000
- Pullman 5 $15.000 + $2.250
PRÓXIMOS SHOWS GIRA SALVADORA 2025:
- 22.08 - TEATRO OSCAR KUMMEL - SAN JUAN, ARGENTINA
- 23.08 - TEATRO MENDOZA - MENDOZA, ARGENTINA
- 30.08 - TEATRO CANNING - BUENOS AIRES, ARGENTINA
- 31.08 - TEATRO CERVANTES - QUILMES, BUENOS AIRES, ARGENTINA
- 26.09 - TEATRO GRAN REX - BUENOS AIRES, ARGENTINA
- 27.09 - TEATRO GRAN REX - BUENOS AIRES, ARGENTINA
- 03.10 - SALA DEL MUSEO DEL CARNAVAL -MONTEVIDEO, URUGUAY
