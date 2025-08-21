We The Lion llega a Argentina: todo lo que tenés que saber

A la fecha, la banda acumula más de 50 millones de reproducciones, su álbum debut Violet fue disco de oro, y su tema “Found Love” alcanzó el #1 de virales en Spotify en varios países, incluido Argentina. Han compartido escenario con artistas como Foster The People, Vance Joy y Jack Johnson, y han brillado en festivales internacionales como Cruïlla (Barcelona) junto a Jack White y David Byrne, Weekend Beach Festival en España con The Off spring e Inner Circle, Portamerica, SXWX en USA, entre otros.