We The Lion llega a Argentina: todo lo que tenés que saber
La banda, comparada con The Lumineers y Mumford & Sons se presenta el 19 de noviembre en Niceto Club en un show imperdible.
El indie folk que ha conquistado a miles de fans alrededor del mundo aterriza por primera vez en Buenos Aires. We The Lion, considerada la banda de indie folk #1 de Latinoamérica, sebpresentará el 19 de noviembre en Niceto Club, en lo que promete ser una noche mágica y poderosa para los amantes del género.
Con un sonido que recuerda a referentes como The Lumineers, Mumford & Sons, Vance Joy u Of Monsters and Men, pero con una identidad propia, We The Lion ha cautivado con sus melodías folk originales en inglés, la voz distintiva de Alonso Briceño, el violín de Pedro Tecco, lleno de influencias bluegrass y country, y una banda de 7 integrantes donde cada uno brilla sobre el escenario creando un ambiente de buena energía incomparable.
A la fecha, la banda acumula más de 50 millones de reproducciones, su álbum debut Violet fue disco de oro, y su tema “Found Love” alcanzó el #1 de virales en Spotify en varios países, incluido Argentina. Han compartido escenario con artistas como Foster The People, Vance Joy y Jack Johnson, y han brillado en festivales internacionales como Cruïlla (Barcelona) junto a Jack White y David Byrne, Weekend Beach Festival en España con The Off spring e Inner Circle, Portamerica, SXWX en USA, entre otros.
“Nos hace mucha ilusión tocar en Argentina. Sabemos la conexión especial que existe aquí con la música y estamos emocionados de traer nuestro indie folk lleno de energía positiva, para cantar, saltar y disfrutar la vida todos juntos en Niceto”, comenta Alonso Briceño, vocalista y fundador de la banda.
We The Lion llega en pleno lanzamiento de su 4to álbum de estudio “Songs 4 BBQ’s”, con la banda completa y un show cargado de buena vibra, emoción y magia, como ya lo han demostrado en espectáculos conceptuales únicos como “We The Lion Symphonic Vol.2” con más de 100 músicos sobre el escenario y “We The Lion 360 Experience” con experiencias multisensoriales y acrobacias al estilo Cirque du Soleil, que revolucionaron la escena en su país.
Una oportunidad única para vivir por primera vez en Buenos Aires a una de las propuestas de indie folk más sólidas, emocionantes y auténticas de la región.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario