Ex coreógrafa de Showmatch reveló el acoso que padeció de un profesor

“Tuve suerte en el medio y creo que mucho tiene que ver con la personalidad, al principio en Showmatch eran todos hombres y muy pocas mujeres, nunca tuve una mala experiencia en el medio, ni en la tele ni en obras de teatro que trabajé, nunca me pasó, pero sí en mi vida personal”, comenzó diciendo la famosa.

En ese sentido, siguió con su impactante relato: “Cuando vine a Buenos Aires a vivir me pasó una cosa rara y yo era chica, estudiaba ceremonial y protocolo y licenciatura en relaciones públicas, y estaba estudiando en una fundación y ahí me pasó una historieta rara”.

María Laura Cattalini

“Uno se me quiso sobrepasar y le encajé una cachetada y después de eso no fui más”, agregó en tono angustiante.

“Reaccione y le di un cachetazo, me quiso dar un beso en un contexto que estábamos estudiando, él era un profesor y le pegué una cachetada, jamás volví para no encontrarmelo de nuevo”, dijo al respecto.

Y concluyó: “Gracias a Dios no me pasó más que eso, yo venía de la provincia de Chaco y te aparece esto que es inmenso, yo no lo podía creer porque era muy chica, tuve suerte de no cruzarme con nadie”.