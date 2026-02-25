Siguen los éxitos: Cazzu fue distinguida como figura destacada en Jujuy

La preventa de entradas iniciará formalmente el lunes 2 de marzo a las 12:00 horas a través de la plataforma oficial NorteTicket. Esta instancia será exclusiva para clientes de Banco Macro, según se informó tras la confirmación del espectáculo. Los usuarios que cuenten con tarjetas Visa de dicha entidad bancaria podrán acceder a un beneficio de 6 cuotas sin interés.

Por su parte, la venta general para todo el público se habilitará el martes 3 de marzo, también a partir de las 12:00 horas. Se recomienda a los interesados registrarse con antelación en el sitio oficial de ventas para agilizar el proceso de compra digital.