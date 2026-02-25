Siguen los éxitos: Cazzu fue distinguida como figura destacada en Jujuy
La artista recibió un reconocimiento especial en su provincia natal y emocionó a sus fans al confirmar que dará un paso histórico en su carrera.
Cazzu vivió un momento profundamente emotivo en Jujuy al ser reconocida oficialmente como figura destacada de la provincia, un homenaje que celebra su crecimiento artístico y el impacto cultural que logró llevar desde el norte argentino hacia toda Latinoamérica. La distinción resaltó no solo su trayectoria musical, sino también su rol como referente para nuevas generaciones de artistas.
Desde sus inicios en la escena urbana independiente hasta convertirse en una de las voces femeninas más influyentes del género, Cazzu siempre mantuvo un fuerte vínculo con Jujuy, algo que volvió a remarcar frente a autoridades y fanáticos presentes.
La gran sorpresa llegó cuando la cantante confirmó una noticia muy esperada: realizará su primer show en un estadio y eligió hacerlo justamente en su provincia natal. El anuncio generó una inmediata repercusión en redes sociales, donde seguidores celebraron que este hito de su carrera ocurra en el lugar que la vio crecer.
El recital marcará un antes y un después en su trayectoria, consolidando su evolución artística y su conexión con el público local. De esta manera, Cazzu no solo celebra un reconocimiento institucional, sino también un regreso simbólico a casa, ahora convertida en una de las figuras más importantes de la música urbana argentina.
La cita será el próximo 12 de septiembre en el Estadio 23 de Agosto. El anuncio se realizó durante su participación en el streaming "Tapados de Laburo", transmitido en vivo desde la Plaza Belgrano de San Pedro de Jujuy.
La preventa de entradas iniciará formalmente el lunes 2 de marzo a las 12:00 horas a través de la plataforma oficial NorteTicket. Esta instancia será exclusiva para clientes de Banco Macro, según se informó tras la confirmación del espectáculo. Los usuarios que cuenten con tarjetas Visa de dicha entidad bancaria podrán acceder a un beneficio de 6 cuotas sin interés.
Por su parte, la venta general para todo el público se habilitará el martes 3 de marzo, también a partir de las 12:00 horas. Se recomienda a los interesados registrarse con antelación en el sitio oficial de ventas para agilizar el proceso de compra digital.
