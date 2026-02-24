La Joaqui salió a bancar a Cazzu en su cruce con Rauw Alejandro: "Sabían lo que pasaba y eligieron..."
La artista de música urbana no dudó en respaldar a su amiga Julieta y aseguró también haber sufrido el silencio de quienes veían cómo ella era violentada.
Una nueva guerra tiene lugar en la escena musical y los protagonistas son Cazzu y Rauw Alejandro, el cantante puertorriqueño y expareja de Rosalía. Lo cierto es que, en las últimas horas, la intérprete de "Con otra" realizó un fuerte descargo en sus redes sociales, cuyo detonante habría sido "Rosita", la colaboración del mencionado artista junto a Tainy y Jhayco, que incluye una picante referencia al mediático triángulo amoroso entre la argentina, Christian Nodal y Ángela Aguilar.
La frase en cuestión —"Yo me dejo y me caso contigo a lo Christian Nodal" — no fue el único motivo del enojo; según trascendió, el malestar de "La jefa" también se vio alimentado por recientes declaraciones del cantante en una entrevista, lo que terminó por detonar la tensión entre ambos artistas.
Por otro lado, la polémica también estalló cuando el intérprete de "Desesperados" afirmó que su relación con Rosalía había terminado mucho antes de lo anunciado. Estas palabras tocaron una fibra sensible en Cazzu, quien vivía un "timing" similar tras su ruptura con Nodal. La cantante no tardó en exponer lo que considera una "mentira conveniente": la narrativa de que el amor se terminó hace tiempo para justificar nuevos vínculos.
Cazzu defendió la sororidad -mencionando indirectamente a Rosalía- al señalar que estos discursos solo sirven para que los hombres queden "limpios" ante el público. Su posterior descargo en redes sociales dejó claro que no está dispuesta a permitir que se manipule la realidad de lo que vivió, convirtiéndose en un grito de guerra para quienes sufren las consecuencias de estas rupturas mediáticas.
La defensa de La Joaqui a Cazzu
Como buena amiga que es, la referente de música urbana salió a defender a Cazzu, quien se portó muy bien con ella cuando tuvo que escapar de una vieja relación donde sufría violencia. Movida por el renacer de algunas sensaciones, La Joaqui expresó: "De las situaciones de abandono y violencia que me tocó caminar a mí y a mis hijas en la vida, la herida más profunda sin duda alguna, fue todas las personas que sabían a ciencia cierta lo que pasaba y eligieron caminar por la vereda de la complicidad conveniente".
Finalmente, respaldó el rol maternal de su colega: "Julieta, la súper mamá te amo", escribió en X.
De esta manera, La Joaqui dejó en claro que la postura de Rauw Alejandro y su silenciosa defensa a hombres como Christian Nodal no hacen más que expresar complicidad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario