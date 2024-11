Siguen los rumores de infidelidad de Enzo Fernández con Nicki Nicole: "Las fechas no dan"

La jugada del segundo gol fue un ejemplo de oportunismo. Tras una gran atajada del arquero, la pelota quedó suelta en el área y Fernández, con un certero cabezazo, la mandó a guardar. Su festejo, con un gesto que simulaba hablar por teléfono, hizo referencia a la popular canción de Nicki Nicole, 'Llamame', generando un gran revuelo en las redes sociales.

Revelan más datos del presunto romance entre Enzo Pérez y Nicki Nicole

En medio de esta situación, Juan Etchegoyen aportó más datos de la relación del futbolista de la Selección Argentina y la cantante.

“Supuestamente ellos se conocieron en una fiesta en la fecha de eliminatorias en octubre cuando todavía no había trascendido la separación del futbolista y Valentina Cervantes. A mí el fin de semana me dieron mucho dato de los últimos meses de Enzo y Valu. A mi me cuentan que Enzo viene hablando hace bastante tiempo con la cantante”, contó el periodista.

Y agregó: “Lo que quiero decir con esto es que el vínculo arranca antes lo que confirmaría una infidelidad, por eso Nicki no quería que esto salga a la luz pero ya es tarde. Valentina se enteró de esto en su momento y como ella quería separarse porque las cosas iban mal no arma escándalo”.

“Yo les había dicho en su momento que desconfiaba profundamente de tanta paz y armonía en la ruptura de Enzo y Valentina, es rarísimo terminar tan bien y más cuando la relación viene desde hace muchos años”, dijo Etchegoyen.