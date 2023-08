Ángel de Brito dio novedades sobre la salud de Silvina Luna

“Silvina está muy delicada, esa es la verdad. No quiero profundizar en detalles, pero hay cadenas de oración, están los familiares y amigos muy conmovidos”, comenzó diciendo el conductor del ciclo de América al aire.

Y siguió: “Obviamente, está muy débil. En estas horas, le apareció otra bacteria así que es bastante complicado el tema. Quería aclarar esto porque estos días se estuvieron diciendo muchas cosas que, lamentablemente, no son ciertas. Silvina no está mejor y su cuadro es más delicado aún por esta bacteria que le volvió a aparecer y porque no remonta toda la situación anterior”, agregó.

Y cerró: “Los médicos están haciendo todo lo posible pero, a veces, no alcanza. En su momento, habíamos dicho que era un riesgo volver a intubarla porque cualquier cánula que le ponen, todo puede provocar una infección nueva y es sumar más conflictos de salud a lo que ya tiene”.

La palabra de Fernando Burlando sobre la salud de Silvina Luna

Fernando Burlando también se refirió al cuadro que atraviesa Luna.“Está luchando por su vida”, aseguró. Y,en referencia al metacrilato, material utilizado por el cirujano Aníbal Lotocki en el procedimiento estético realizó a la famosa, agregó: “Hacé de cuenta, es como un motor que tiene que estar lubricado, y se lo coloca arena y piedra. Eso es lo que pasa con esta porquería”.

Además, el abogado redobló la apuesta y tocó el caso de Mariano Caprarola, exconductor del ciclo La Jaula de la Moda (eltrece), quien también fue paciente del cirujano y murió el pasado 17 de agosto. “No descarto la posibilidad incluso en el caso de Mariano, que haya tenido debilidad en su salud con el metacrilato, estoy casi convencido”.