“Para entrar en la lista de espera para un trasplante, antes tengo que vencer una bacteria que está dando vueltas por mi cuerpo. Tengo que pensarlo como un paso a paso... Si pienso en todo lo que tengo que encarar, me agarra una ansiedad bárbara”. Y había agregado: “Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Todavía falta y no me quiero adelantar. Primero tengo que estar en la lista del Incucai. Una de las personas que se ofreció fue mi hermano, pero a mí todavía me da cosa hablarlo. Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas”.

IMÁGENES SENSIBLES El impactante moretón que Silvina Luna mostró desde una clínica

De ese modo, Silvina relató en primera persona su estado real de salud mientras permanece hospitalizada haciendo los tratamientos necesarios para conseguir estabilizar los valores de su cuerpo. Durante la tarde de este viernes, la modelo subió un video grabado por ella desde la habitación de la clínica en la que permanece internada para enviar un emotivo mensaje y pedir un deseo muy especial.

“Hola, ¿cómo están?. Bueno, están por hacerme una sedación. Me van a hacer un pic en el brazo para poder recibir la medicación intravenosa, me van a reponer uno que se me salió, miren el moretonazo que me quedó ahí”, comenzó relatando la exparticipante de Gran Hermano mientras mostraba a la cámara un hematoma que abarcaba todo su antebrazo izquierdo, de un color violeta intenso.

Luego, continuó detallando lo que ocurriría durante las próximas horas. “Pero bueno, ahora me van a hacer otro para que resista un par de meses para poder pasar la medicación por ahí. Después, de este lado tengo otro pic, que es para hacer la diálisis, que está acá abajo de la axila. Bueno, quería saludarlos antes de entrar acá al quirófano y que me deseen mucha suerte”, se despidió arrojando un beso con la mano.

Sobre el video, la modelo aclaró con letras negras: “En realidad no es otro pic sino un catéter semipermeable para diálisis”. Y le agregó a la publicación un sticker que decía: “Step by step”, que en español quiere decir “paso a paso”.