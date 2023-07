La familia de Silvina Luna iría con todo contra Aníbal Lotocki

"Ayer estuve hablando con una persona que está en el hospital acompañando a Silvina Luna" dijo de entrada, para agregar que "Silvina la está peleando. Es importante reforzar las cadenas de oración para que salga adelante. Estamos todos súper positivos. El hermano de Silvina, Ezequiel, está seguro de que va a salir adelante".

La familia de Silvina Luna con todo contra Aníbal Lotocki: "Se van a ocupar de que esté en la cárcel

En tanto, después de afirmar que todo el padecimiento de la modelo es responsabilidad de la mala praxis de Lotocki, Estefi contó: "La familia me dice 'estamos viviendo una pesadilla. No tenemos fuerza para salir a hablar. No es que no queramos'. Hablan de Silvina y se ponen a llorar".

"Y lo que me dicen de adentro es 'ahora no tenemos fuerzas, queremos primero que Silvina salga adelante, pero después de esto nos vamos a ocupar de que Lotocki vaya preso. Personalmente nos vamos a ocupar de que tipo este en la cárcel'", deslizó la ex angelita con firmeza.

Estefi Berardi concluyó contando: "Lo que me dice la familia es 'lo que le puso este tipo en el cuerpo es veneno y nos vamos a ocupar de que vaya preso'".