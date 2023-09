Los mensajes del más allá de Silvina Luna: relato estremecedor de Gustavo Conti

“Señales... Sí, yo tuve algo, un par de cosas”, respondió Conti y relato dos episodios muy particulares que vivió en los últimos días: “Subí a la camioneta y había un papelito enroscado tirado en el asiento. Estuve a punto de tirarlo, pero no lo hice y estuvo como una semana ahí. Cuando viene la Negra, le dije ‘ese papel es tuyo’. Y era un papelito que le habían dado a Ximena de lo que hacía ella, de Reiki y eso. No sé cómo apareció eso en mi camioneta. Era como una tarjetita y no entiendo cómo llegó”.

Las señales del más allá que Gustavo Conti recibió de Silvina Luna

Luego, contó otra de sus experiencias: “Y después tuve otra más que fue tremenda, pero es difícil de explicarlo. Escuchando música me apareció un tema muy viejo que habla de... lo asocié todo. Nada, locura mía. Aparte raro con el contexto como fue todo. No sé, tal vez que uno quiere que pasen esas cosas, ¿no?”.

Tras la muerte de Silvina Luna, Gustavo Conti se despidió de su amiga con un desgarrador mensaje en las redes sociales que acompañó con una foto junto a su esposa Ximena Capristo, su hijo en común y la modelo.

“Siempre te amamos, siempre vamos a amarte, vivimos por los mismos caminos”, expresó Gustavo Conti en el último posteo de Instagram. “Siempre juntos siempre en mi corazón porque elegimos ser familia”, concluyó el exparticipante de Gran Hermano.