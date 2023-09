Pamela Sosa se apersonó en la casa de Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna

Tras golpearle la puerta de la vivienda ubicada en Olivos, y ante las cámaras de televisión, la ex vedette, exclamó: "Lotocki asesino de mierda, ¿cuántas más víctimas tienen que pasar?".

pamela sosa casa de lotocki

Sosa y Lotocki estuvieron en pareja durante ocho años, tiempo en el que el médico la operó en diversas oportunidades para mejorar el aspecto de sus pechos, glúteos y piernas.

La vedette asegura que padece graves problemas por causa de los productos que el médico le colocó en el cuerpo, y por eso acompañaba a Luna en sus reclamos judiciales contra él.

“Lo quiero matar, lo quiero matar, lo quiero matar. Tengo mucho enojo. Con Silvina veníamos trabajando hace cinco años, era mi compañera de la Justicia junto con Burlando”, explicó Sosa, y siguió: “Una obviamente tiene miedo por lo que puede pasar. Pero se murió una persona joven, una víctima de este hijo de mil putas. ¡Es un hijo de puta! ¡Hijo de puta, salí! Era una mina que tenía futuro, una persona que quería tener una familia. No me quiero ni imaginar su hermano como debe estar, por Dios. Una persona querida, una buena persona. ¿Por qué, por qué? Todo por este hijo de mil putas y la Justicia que no hace nada”.