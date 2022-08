Silvina Luna reveló intimidades y secretos de su noviazgo con Fernando Gago

Además contó algunas oportunidades donde el ahora DT de Racing le había sido infiel: “Me pasó hace poco que me encontré con una amiga de Silvina Luna, que me dijo en modo anécdota: ‘Cuando vos salías con Fer, él hablaba con Silvina al mismo tiempo para decirle que estaba en Madrid, que vaya cuando quiera’. Y ahí estaba yo también, y ella me lo contó diciendo: ‘Silvina no sé si sabía’”.