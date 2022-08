Silvina Luna, víctima de mala praxis Lotocki: "Tengo secuelas permanentes"

"Tengo secuelas permanentes. No tengo ni energía ni ganas de pelear con Luis Ventura, quien dijo que me enfermé antes de que me operara Lotocki y no es verdad, yo tenía una salud excelente y esa fue la primera defensa que presentaron en el juicio. Ventura puede escribir el libro que quiera, yo voy a escribir el mío contando todo lo que viví", remarcó en diálogo con Argenzuela por C5N.

Sobre los dichos de Luis Ventura sobre un supuesto cambio en su testimonio, Luna aseguró: "escuché a Luis decir que había contado algo diferente de lo que dije a la justicia y no es así. No se imaginan todo lo que viví, las internaciones, la soledad, la parte laboral y económica porque tuve que pagar un montón de cosas y todo eso no lo dije en cámara para no revivirlo".

"Yo fui víctima y siento que fue como un abuso, porque a uno le cuesta hablar. Muchas chicas, que son anónimas, no denunciaron por vergüenza y porque pasó mucho tiempo. A parte que no es un juicio para ganar plata", manifestó.

Y agregó: "No voy a entrar en conflicto con Luis ni con Lotocki. Confío en la Justicia, a Lotocki ya se lo condenó y eso representó un gran paso en la Justicia argentina porque cuesta mucho comprobar una mala praxis. Ojalá salga la ley Nicolás para que cuando haya un fallo de este tipo les saquen las licencia a los médicos automáticamente".

Aníbel Lotocki fue condenado por mala praxis y por el daño irreversible que le dejó a cuatro pacientes, entre las que está Silvina Luna, pero a pesar de esto sigue operando.

Silvina Luna le responde a Luis Ventura y a Aníbal Lotocki

