Six Sex en el Lollapalooza y una frase que despertó todo tipo de reacciones: "Aunque me chupaste..."

En ese combo, “Not ur mom” terminó ocupando un lugar central en el paso de Six Sex por el Lollapalooza Argentina. No tanto porque haya cambiado las reglas del juego, sino porque volvió a confirmar algo bastante básico: en la era de las redes, a veces alcanza con una frase incómoda en el lugar indicado para que el show continúe, incluso después de que se apaguen las luces del escenario.

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