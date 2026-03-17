Six Sex en el Lollapalooza y una frase que despertó todo tipo de reacciones: "Aunque me chupaste..."
Entre polémica y likes, la artista quedó en boca de todos en el Lollapalooza Argentina por una línea de su tema que muchos no pudieron (o no quisieron) ignorar.
La presentación de Six Sex en el Lollapalooza Argentina dejó bastante más que un momento viral aislado. Porque sí, hubo un clip que circuló por todos lados, pero como suele pasar en estos casos, las redes no se quedaron solo con la imagen: también pusieron la lupa en lo que se decía arriba del escenario.
Ahí apareció “Not ur mom”, un tema que rápidamente empezó a replicarse en videos y comentarios, con especial foco en una frase que no necesita demasiada interpretación: “Aunque me chupaste las tetas, yo no soy tu mamá”. Directa, explícita y difícil de pasar por alto, la línea funcionó como combustible perfecto para el ecosistema digital, siempre listo para indignarse, celebrar o —la opción más frecuente— hacer ambas cosas al mismo tiempo.
Para quienes siguen a Six Sex, la propuesta no resulta novedosa. Su universo estético y lírico viene jugando hace rato en ese terreno entre lo sexual, lo provocador y lo incómodo. La diferencia esta vez fue el contexto: no es lo mismo un nicho que un escenario como el Lollapalooza Argentina, donde el público se multiplica y la sorpresa, curiosamente, también.
Así, lo que en otro ámbito podría haber pasado como una marca más de estilo, acá se transformó en tema de conversación. Algunos lo leyeron como una expresión de libertad artística sin filtros; otros, como un exceso innecesario para un evento masivo. Y en el medio, una certeza bastante contemporánea: cuanto más se discute, más circula.
El episodio dejó una escena bastante conocida. Un festival que celebra la diversidad, una artista que no parece interesada en suavizar su discurso y una audiencia que, entre scroll y scroll, decide qué le resulta transgresor y qué no. Todo en cuestión de segundos y con el algoritmo haciendo lo suyo.
En ese combo, “Not ur mom” terminó ocupando un lugar central en el paso de Six Sex por el Lollapalooza Argentina. No tanto porque haya cambiado las reglas del juego, sino porque volvió a confirmar algo bastante básico: en la era de las redes, a veces alcanza con una frase incómoda en el lugar indicado para que el show continúe, incluso después de que se apaguen las luces del escenario.
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