Lollapalooza Argentina 2026: no es lo que algunos quieren que sea (y ahí está la clave de su éxito)

Dentro de esa lógica, también aparece otro clásico de cada edición: el de los artistas que, desde horarios más tempranos, empiezan a construir su regreso futuro. Este año, ese lugar lo ocupó Viagra Boys. La banda sueca ofreció un show demoledor que confirmó su presente y los posiciona como uno de los nombres que están renovando el sonido del rock, combinando crudeza y sofisticación en partes iguales. De esos sets que funcionan como carta de presentación para algo más grande.

Viagra Boys

Más cerca del cierre, el festival volvió a apoyarse en nombres que ya son parte de su ADN. Deftones aportó solidez y una dosis necesaria de metal alternativo noventoso en horario central, dialogando con una parte del público que busca intensidad y descarga. En esa misma línea, la presencia de Interpol refuerza una constante: las bandas que revitalizaron el rock a comienzos de los 2000 siguen ocupando un lugar clave en estos eventos, como ya ocurrió en su momento con The Strokes en ediciones anteriores.

Deftones

Pero si hubo un momento que excedió lo estrictamente musical fue lo ocurrido durante el show de Doechii. La interrupción de entre 10 y 15 minutos para aliviar la presión en el campo —con decisión de la organización y colaboración de la artista— generó rápidamente reacciones en redes, donde no faltaron quienes intentaron imponer supuestas “reglas” sobre cómo moverse o comportarse en este tipo de eventos. Lo cierto es que, más allá de esas lecturas, la situación se resolvió como correspondía y el show pudo continuar.

Ahí aparece uno de los puntos centrales: la seguridad del público como prioridad no debería ser materia de discusión. Sin embargo, cada edición parece reabrir el mismo debate. En este caso, con un antecedente relativamente cercano dentro del propio festival, cuando Nicki Nicole interrumpió su show en 2022 con apenas 21 años para ordenar la situación en el campo. Porque, aunque algunos prefieran discutir protocolos desde afuera, la experiencia indica que actuar a tiempo no es una opción sino una necesidad. Y en un país con antecedentes demasiado recientes en materia de shows masivos, la prevención no debería explicarse: debería asumirse.

Doechii

En definitiva, el Lollapalooza funciona mejor cuando se lo entiende como lo que es: una experiencia abierta, atravesada por múltiples recorridos posibles, donde conviven el espectáculo más producido, el rock más directo, la exploración de nuevos nombres y hasta esos momentos en los que no pasa “nada” y, sin embargo, pasa todo. Pretender ordenarlo bajo reglas rígidas o miradas únicas no solo lo simplifica: también expone la necesidad de encasillar algo que, justamente, funciona porque se escapa de cualquier molde. Y en ese desorden —incómodo para algunos— está, justamente, buena parte de su éxito.