Six Sex encendió el Lollapalooza Argentina 2026: show vibrante y el video viral en el que mostró de más
La artista urbana Six Sex la rompió en el escenario del festival con una presentación a puro baile. Su look y las coreografías estallaron en las redes sociales.
El Lollapalooza Argentina 2026 sigue dejando momentos inolvidables, y la presentación de Six Sex fue, sin dudas, uno de los picos de mayor energía de la jornada. La artista urbana subió al escenario dispuesta a no dejar a nadie quieto y rápidamente se convirtió en tendencia indiscutida en las plataformas digitales.
Un show al límite y el video que explotó en redes
Con un llamativo conjunto de dos piezas a rayas blancas y negras con volados, Six Sex desplegó toda su actitud y carisma ante miles de fanáticos. Fiel a su estilo audaz y provocador, la cantante dominó la tarima realizando jugadas coreografías y movimientos al ritmo de temas como "NOT UR MOMO".
Fue justamente durante uno de esos enérgicos bailes donde se originó el clip que acaparó la atención de los usuarios. Al interactuar con el público e inclinarse durante la coreografía, la artista protagonizó un momento que muchos catalogaron en redes como el instante en el que "mostró de más", viralizándose en cuestión de minutos a través de cientos de compartidos en TikTok y X (ex Twitter).
La reacción de los fans: "experiencias religiosas" y crossovers inesperados
Las redes sociales actuaron como una caja de resonancia inmediata del furor que se vivió en el predio del Hipódromo de San Isidro. Los comentarios de los asistentes graficaron a la perfección el clima festivo del show:
IMPORTANTE: Lollapalooza 2026: cómo ver el festival en vivo y gratis por TV o celular
-
Pasión musical y gastronómica: Una fanática definió el momento como una verdadera "experiencia religiosa" tras disfrutar el set de la cantante urbana mientras comía un clásico pancho del festival.
Haciendo patria: Otros celebraron con humor que los integrantes de la boyband surcoreana RIIZE habrían estado observando la ardiente presentación de la artista argentina.
Decisiones difíciles: El magnetismo de su show llevó a que varios asistentes decidieran quedarse firmes en su escenario, incluso lamentando perderse a otros grandes artistas que tocaban en simultáneo, como Ángela Torres, Soledad Pastorutti (¡junto a Miranda!) o Marina.
Más allá de los virales y las anécdotas, el consenso generalizado fue unánime: Six Sex encendió literalmente el escenario y dejó una marca imborrable en la tarde del festival.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario