Six Sex encendió el Lollapalooza Argentina 2026: show vibrante y el video viral en el que mostró de más

Fue justamente durante uno de esos enérgicos bailes donde se originó el clip que acaparó la atención de los usuarios. Al interactuar con el público e inclinarse durante la coreografía, la artista protagonizó un momento que muchos catalogaron en redes como el instante en el que "mostró de más", viralizándose en cuestión de minutos a través de cientos de compartidos en TikTok y X (ex Twitter).