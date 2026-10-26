Murió Roxana Amed, la reconocida cantante argentina que llevó su jazz al mundo
Con una carrera marcada por la fusión del jazz con el folclore y el rock nacional, dejó una huella en la escena musical argentina e internacional.
Roxana Amed murió este domingo 25 de octubre, a los 63 años. La noticia generó repercusión en el ámbito musical y distintas instituciones la despidieron públicamente, entre ellas Sony Music Argentina, que recordó su trayectoria como cantante, compositora y productora. La artista argentina desarrolló una carrera reconocida por su búsqueda sonora y una propuesta que trascendió las fronteras del país.
Desde la compañía discográfica compartieron un mensaje de despedida en su cuenta oficial de X: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Roxana Amed, extraordinaria artista, compositora y productora, cuya voz, sensibilidad y visión musical dejaron una huella única en la música”. La publicación destacó el aporte de una figura que construyó una identidad propia dentro del jazz contemporáneo.
Una carrera que unió el jazz con el rock y el folclore
Los Latin Grammy también expresaron sus condolencias y resaltaron el alcance de su obra. La cantante había sido nominada en dos oportunidades por la academia. “Lamentamos el fallecimiento de Roxana Amed, cantante, compositora y productora argentina. Su trayectoria, marcada por la exploración artística y la conexión entre distintos géneros y tradiciones musicales, dejó una huella en el jazz argentino y llevó su trabajo a escenarios internacionales. Su obra y su aporte al jazz seguirán siendo parte de la historia de nuestra música latina. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos”, escribieron.
Por el momento, no se dieron a conocer públicamente las circunstancias de su muerte. Amed residía en Estados Unidos desde hacía más de diez años y, según la información difundida, atravesaba una enfermedad. Su fallecimiento vuelve a poner en primer plano el recorrido de una artista que logró proyectar la música argentina hacia otros escenarios sin dejar de explorar sus propias raíces.
Nacida en Buenos Aires, Amed construyó una propuesta musical que combinó el jazz contemporáneo con elementos del folclore y el rock nacional. Su camino artístico comenzó a ganar mayor visibilidad en 2002, cuando presentó composiciones originales en la primera edición del Festival de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires. Dos años después publicó Limbo, su álbum debut, producido junto a Pedro Aznar.
En su discografía también se destacó Todos los fuegos, su último proyecto discográfico, en el que revisitó canciones vinculadas con su juventud desde una mirada jazzística. Para ese trabajo eligió obras de referentes fundamentales de la música argentina, como Charly García, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez, además de temas de Soda Stereo. Ese recorrido reflejó su interés por reinterpretar distintos géneros y llevarlos a un lenguaje musical propio.
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