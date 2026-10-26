Murió Roxana Amed, la reconocida cantante argentina que llevó su jazz al mundo

Una carrera que unió el jazz con el rock y el folclore

Los Latin Grammy también expresaron sus condolencias y resaltaron el alcance de su obra. La cantante había sido nominada en dos oportunidades por la academia. “Lamentamos el fallecimiento de Roxana Amed, cantante, compositora y productora argentina. Su trayectoria, marcada por la exploración artística y la conexión entre distintos géneros y tradiciones musicales, dejó una huella en el jazz argentino y llevó su trabajo a escenarios internacionales. Su obra y su aporte al jazz seguirán siendo parte de la historia de nuestra música latina. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos”, escribieron.