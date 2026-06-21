Skay Beilinson homenajeó a Indio Solari en su primer show tras su muerte: "A la memoria del amigo"
El guitarrista emocionó al público durante su recital en Bolívar al dedicarle unas palabras al reconocido cantante.
La emoción se hizo presente en el recital que Skay Beilinson brindó en Bolívar, en una noche cargada de significado para el mundo del rock argentino. En su primera presentación luego de la muerte del Indio Solari, el músico homenajeó a quien fue su compañero artístico durante décadas con un gesto que conmovió a todos los presentes.
Antes de comenzar a tocar Todo un palo, uno de los clásicos más reconocidos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Skay frenó unos segundos y le dedicó unas palabras al cantante. “A la memoria del amigo y para todos ustedes”, expresó el guitarrista ante una multitud que respondió con aplausos, cánticos y emoción.
El momento fue capturado por varios asistentes que grabaron la escena y luego compartieron los videos en redes sociales, donde rápidamente se multiplicaron los mensajes de fanáticos que destacaron la fuerza del homenaje.
El primer encuentro con el público de Skay después de la despedida a Indio Solari
La presentación en Bolívar tuvo un valor especial para Skay, ya que fue la primera vez que se reencontró con sus seguidores sobre un escenario después del fallecimiento del Indio Solari, ocurrido el pasado 5 de junio.
La noticia generó una fuerte conmoción entre los seguidores del rock nacional y motivó distintos homenajes en todo el país. Incluso, días antes del recital, Skay había decidido suspender una fecha prevista en Rosario debido al impacto emocional que le provocó la pérdida de quien fuera su compañero en una de las etapas más importantes de la música argentina.
Tras conocerse la noticia, el guitarrista había expresado su dolor con un breve mensaje de despedida. Sin embargo, el tributo realizado en Bolívar marcó la primera vez que homenajeó al Indio frente a miles de personas, en un escenario y acompañado por el público que compartió con ellos una historia inolvidable.
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