Skay Beilinson homenajeó a Indio Solari en su primer show tras su muerte: "A la memoria del amigo"

La emoción se hizo presente en el recital que Skay Beilinson brindó en Bolívar, en una noche cargada de significado para el mundo del rock argentino. En su primera presentación luego de la muerte del Indio Solari, el músico homenajeó a quien fue su compañero artístico durante décadas con un gesto que conmovió a todos los presentes.