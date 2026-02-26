"Smiling Friends" llega a su final: cuándo y cuántos episodios faltan

Smiling Friends

"Al principio de la serie dijimos de hacer lo mejor que podíamos hacer el show al 100% y no queríamos extender su vida. Después de seguir la serie sin descansos, al final de la tercera temporada dijimos 'este sería un buen momento para terminarlo', y no queremos hacer más temporadas agotados o hechas a medias. (...) No sería bueno darles 'slop' a las audiencias", afirmó Hadel.

Lo más llamativo del anuncio es que la serie ya contaba con una renovación confirmada por dos temporadas adicionales. Apenas en octubre pasado, en diálogo con The Hollywood Reporter, los creadores evaluaban llegar hasta una quinta entrega. No obstante, aclararon que la interrupción del proyecto fue una determinación personal y no una imposición de Adult Swim, cadena que apoyó su decisión a pesar de los altos niveles de audiencia.

A pesar del cierre, la puerta no está sellada definitivamente. Ambos dejaron abierta la posibilidad de retornar en el futuro con especiales o nuevos episodios, siempre bajo la premisa de mantener el estándar de calidad: "Si volvemos con nuevos episodios o especiales, tiene que hacerse bien. Tenemos que saber que va a ser algo genial que ustedes puedan disfrutar", comentó Hadel.

El legado de la serie, que actualmente cuenta con 28 episodios disponibles en HBO Max, se cerrará oficialmente el próximo 12 de abril. Ese día se estrenarán dos capítulos pendientes de la tercera temporada: "Charlie's Uncle Dies and Doesn't Come Back" y "Friend-Bot (Version 12589218731809213528796879521)".

Hadel aprovechó el mensaje final para agradecer el apoyo de los fanáticos y elogiar el trabajo de sus colaboradores, instando a la industria a valorar al equipo técnico: "El show se volvió más grande de lo que alguna vez imaginamos: los memes, los fanarts, los cosplay… El equipo que trajo este proyecto a la vida ha sido increíble. Todos contraten a estas personas". Con un nostálgico guiño a los dibujos animados clásicos, concluyeron su comunicado: "Como decían los pequeños hombrecitos de los dibujos: 'Eso es todo, amigos'".