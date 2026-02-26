"Smiling Friends" llega a su final: cuándo y cuántos episodios faltan
Las redes sociales de "Adult Swim" difundieron la noticia mediante un mensaje de sus creadores. Los detalles del anuncio del final.
En una noticia que ha impactado profundamente a la comunidad de la animación, los creadores de Smiling Friends, Zack Hadel y Michael Cusack, han confirmado que la serie concluirá tras su tercera temporada. El anuncio se realizó a través de un audio en las redes sociales de Adult Swim, donde los autores explicaron que la decisión responde a una necesidad de preservar la integridad artística del proyecto y al desgaste físico y mental que ha supuesto la producción.
La principal motivación de esta despedida prematura es el agotamiento de sus líderes creativos y el temor a que la serie perdiera la frescura que la convirtió en un fenómeno global. Michael Cusack, quien además de cocreador presta su voz a los personajes de Pim y Allan, fue sincero sobre el estado actual del equipo:
"Después de terminar la tercera temporada, Zack y yo tuvimos el mismo sentimiento de que salimos muy agotados después de realizar estos episodios, pero a la vez muy orgullosos de lo que logramos".
Por su parte, Zack Hadel (voz de Charlie y Glep) reforzó esta postura, subrayando que nunca fue su intención prolongar la vida del show de manera artificial. El objetivo siempre fue entregar un producto de excelencia, evitando a toda costa ofrecer contenido mediocre o descuidado.
"Al principio de la serie dijimos de hacer lo mejor que podíamos hacer el show al 100% y no queríamos extender su vida. Después de seguir la serie sin descansos, al final de la tercera temporada dijimos 'este sería un buen momento para terminarlo', y no queremos hacer más temporadas agotados o hechas a medias. (...) No sería bueno darles 'slop' a las audiencias", afirmó Hadel.
Lo más llamativo del anuncio es que la serie ya contaba con una renovación confirmada por dos temporadas adicionales. Apenas en octubre pasado, en diálogo con The Hollywood Reporter, los creadores evaluaban llegar hasta una quinta entrega. No obstante, aclararon que la interrupción del proyecto fue una determinación personal y no una imposición de Adult Swim, cadena que apoyó su decisión a pesar de los altos niveles de audiencia.
A pesar del cierre, la puerta no está sellada definitivamente. Ambos dejaron abierta la posibilidad de retornar en el futuro con especiales o nuevos episodios, siempre bajo la premisa de mantener el estándar de calidad: "Si volvemos con nuevos episodios o especiales, tiene que hacerse bien. Tenemos que saber que va a ser algo genial que ustedes puedan disfrutar", comentó Hadel.
El legado de la serie, que actualmente cuenta con 28 episodios disponibles en HBO Max, se cerrará oficialmente el próximo 12 de abril. Ese día se estrenarán dos capítulos pendientes de la tercera temporada: "Charlie's Uncle Dies and Doesn't Come Back" y "Friend-Bot (Version 12589218731809213528796879521)".
Hadel aprovechó el mensaje final para agradecer el apoyo de los fanáticos y elogiar el trabajo de sus colaboradores, instando a la industria a valorar al equipo técnico: "El show se volvió más grande de lo que alguna vez imaginamos: los memes, los fanarts, los cosplay… El equipo que trajo este proyecto a la vida ha sido increíble. Todos contraten a estas personas". Con un nostálgico guiño a los dibujos animados clásicos, concluyeron su comunicado: "Como decían los pequeños hombrecitos de los dibujos: 'Eso es todo, amigos'".
