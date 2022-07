Cómo fue el rating de Sobredosis de TV con Ofelia Fernández como invitada

A SDTV le fue muy bien en el rating, en una noche tranquila en general en la televisión argentina, pero sumando como para ganar en muchos momentos su segmento desde las 21 horas.

Ofelia Fernández y las redes sociales

Ofelia Fernández contó cómo hizo para superar a los haters de las redes. La legisladora porteña del Frente de Todos habló con Juan Di Natale y Elizabeth Vernaci, en Sobredosis de TV sobre el indiscriminado ataque que padece a diario.

Ofelia reconoció que durante un tiempo le afectaron, pero ahora, luego de "un trabajo grande, político y terapéutico " logró superarlos.

"Los trolls no me dejan en paz, pero yo ya estoy en paz. Fue un trabajo grande, político y terapéutico. Una incluso va descubriendo que mientras menos calcule e intente evitar esa ola, mientras más provoque, menos aparece. Ya hasta juego a molestar a propósito y se genera una cosa de confusión que es más interesante", reflexionó en Sobredosis de TV de C5N.

Fernández a admitió que la pasó "bastante mal, sobre todo en la pandemia", ya que "en ese momento era más jodido darte cuenta de que había otra cosa. Que la sociedad, la gente la vida no es odio y escrutinio permanente, sino que es tal vez solidaridad, comunidad... Ahora ya no me importa, aprendí a disfrutarlo".